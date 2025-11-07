الجمعة 07 نوفمبر 2025
محافظات

حي شرق بالإسكندرية يتدخل لرفع الخطورة عن عقار بشارع حضرموت

الإسكندرية
الإسكندرية
تابعت المهندسة إنجي محمد فتحي، رئيس حي شرق بالإسكندرية، أعمال وحدة التدخل السريع، وذلك بناء على التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لإعادة الإنضباط للشارع وعودة الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة لتليق بالمواطن السكندري.

حيث تم إزالة الأجزاء العالقة والتي تمثل خطورة داهمة بواجهة منزل مكون من أرضي ودورين والكائن بالعنوان ٦ شارع حضرموت متفرع من شارع تقي التبريزي.

وتهيب رئاسة حى شرق بالمواطنين الالتزام بالقوانين المنظمة لاشتراطات أعمال البناء مع التأكيد على استمرار عمل الأحياء بكافة إمكانياتها في خدمة المواطن.

الجريدة الرسمية