حي شرق بالإسكندرية يتدخل لرفع الخطورة عن عقار بشارع حضرموت

18 حجم الخط

تابعت المهندسة إنجي محمد فتحي، رئيس حي شرق بالإسكندرية، أعمال وحدة التدخل السريع، وذلك بناء على التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لإعادة الإنضباط للشارع وعودة الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة لتليق بالمواطن السكندري.

حيث تم إزالة الأجزاء العالقة والتي تمثل خطورة داهمة بواجهة منزل مكون من أرضي ودورين والكائن بالعنوان ٦ شارع حضرموت متفرع من شارع تقي التبريزي.

وتهيب رئاسة حى شرق بالمواطنين الالتزام بالقوانين المنظمة لاشتراطات أعمال البناء مع التأكيد على استمرار عمل الأحياء بكافة إمكانياتها في خدمة المواطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.