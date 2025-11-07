إصابة 4 أطفال إثر انقلاب جرار زراعي بقرية قصر بغداد بالغربية

18 حجم الخط

شهدت قرية قصر بغداد التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية إصابة أربعة أطفال من أسرة واحدة بكدمات وسحجات وكسور إثر انقلاب جرار زراعي داخل إحدى الترع.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بوقوع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وانتقلت قوة من المباحث الجنائية بمحافظة الغربية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ حيث تبين انقلاب جرار زراعي داخل إحدى الترع ما أسفر عن إصابة الطفلة رحمه محمد الوكيل خمس سنوات وشقيقتها ريماس الوكيل ثماني سنوات والطفل عمر حامد ست سنوات والطفل عماد حامد بإصابات متعددة.

وتم رفع آثار الحادث، واستخراج الجرار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

