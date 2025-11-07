الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عميدة تمريض المنصورة تشارك في برنامج تدريبي بالصين

عميدة تمريض المنصورة
عميدة تمريض المنصورة
شاركت الدكتورة عبير محمد زكريا، عميد كلية التمريض بجامعة المنصورة، في البرنامج التدريبي الدولي المقام بدولة الصين تحت عنوان "تمريض الطب الصيني".

نُظِّم البرنامج من قبل الأكاديمية الصينية لعلوم الطب الصيني بجمهورية الصين الشعبية، وشمل فعاليات علمية وتدريبية في كل من مدينتي بكين وتشونج شينج، بمشاركة عدد من ممثلي الجامعات والكوادر الأكاديمية من مختلف دول العالم.

تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي في مجالات التمريض

وجاءت هذه المشاركة في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والتبادل الثقافي بين جامعة المنصورة والجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي في مجالات التمريض والطب التكميلي.

زيارات ميدانية لمستشفيات ومراكز طبية متخصصة بمدينة تشونج شينج

وتناول البرنامج التدريبي عددًا من المحاور التطبيقية في مجال الطب الصيني التقليدي، شملت التدريب العملي على الإبر الصينية، والعلاج بالأعشاب، والحجامة، والكي، والعلاج بالموسيقى، إلى جانب زيارات ميدانية لمستشفيات ومراكز طبية متخصصة بمدينة تشونج شينج، ودورات مكثفة في الأكاديمية الصينية للطب التقليدي بالعاصمة بكين.

وخلال حفل ختام البرنامج، تم اختيار الدكتورة عبير زكريا لإلقاء كلمة الخريجين نيابةً عن ممثلي الوفود الدولية المشاركة، حيث أعربت عن تقديرها العميق لما تتيحه مثل هذه البرامج من فرص للتواصل العلمي والثقافي، مؤكدة أن مشاركة جامعة المنصورة في مثل هذه المبادرات تعكس التزامها برسالتها نحو تطوير التعليم الصحي والارتقاء بالمستوى المهني للكوادر التمريضية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

