الجمعة 07 نوفمبر 2025
رياضة

تعادل سلبي بين سويسرا وكوريا الجنوبية في كأس العالم للناشئين

منتخب سويسرا للناشئين،
منتخب سويسرا للناشئين، فيتو
كأس العالم للناشئين، إنتهت مباراة منتخب سويسرا تحت 17 سنة أمام نظيره كوريا الجنوبية بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مواجهات الجولة الثانية  بالمجموعة السادسة بكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، المقامة حاليا في قطر، وتختتم فعالياتها يوم 27 سبتمبر الجاري 

ترتيب المجموعة السادسة بعد المباراة

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة واحدة، ليرتفع رصيد سويسرا إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، فيما ارتفع رصيد منتخب كوريا الجنوبية إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف 

وفي المركز الثالث يقع منتخب المكسيك برصيد 3 نقاط، حيث فاز في مباراة وخسر أخرى، فيما يحتل منتخب ساحل العاج المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط 

الجريدة الرسمية