جامعة المنصورة تناقش مكانة الأشخاص ذوي الهمم في الحضارة المصرية القديمة

نظم مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع كلية الآداب بجامعة المنصورة، فعالية بعنوان: "التمكين والدمج في الحضارة الفرعونية"، وذلك في متحف كلية الآداب، لتكون مستهلّ فعاليات شهر نوفمبر ضمن أنشطة المبادرة بالجامعة.

جامعة المنصورة تنظم فعالية "التمكين والدمج في الحضارة الفرعونية" بكلية الآداب

جاءت الفعالية تحت إشراف الدكتور محمود الجعيدي، عميد كلية الآداب، والدكتور أيمن وهبي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نانيس البلتاجي، مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور إبراهيم أبو زيد، نائب مدير المركز، والدكتورة شيرين عبد الوهاب، منسقة كلية الآداب بالمركز، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب من ذوي الهمم وأسرهم.

تناولت الفعالية مكانة الأشخاص ذوي الهمم في الحضارة المصرية القديمة، مبرزةً كيف نظرت إليهم هذه الحضارة العريقة كأفراد فاعلين في المجتمع يتمتعون بقدرات ومهارات خاصة أسهمت في بناء الحضارة الإنسانية، وهو ما يعكس جذور مفهومَي التمكين والدمج في التاريخ المصري.

كما تضمنت الفعالية مبادرة "أيادٍ تُبصر"، التي شارك من خلالها طلاب من ذوي الإعاقة البصرية في تجربة محاكاة للمتحف المصري الكبير، عبر نماذج أثرية ملموسة تتيح لهم استشعار الآثار وشرحها لزملائهم من الطلاب والجمهور، في مشهد إنساني راقٍ يجسد الدمج الحقيقي ويُبرز إبداع ذوي الإعاقة البصرية.

كما جرى عرض فيلم وثائقي حول دور الأشخاص ذوي الهمم في الحضارة الفرعونية، إلى جانب عرض صورٍ لتمثال القزم "سنب" الذي كرّمه الملك خفرع، وبنى له مقبرة مجاورة لهرمه، وزوّجه إحدى الأميرات الملكيات، بالإضافة إلى عرض تمثال لرجلٍ ذي عاهة في الظهر كان يعمل في الكهانة، تأكيدًا على أن الإعاقة لم تكن عائقًا أمام المشاركة في مجالات القيادة والروحانيات والفكر.

وقدّمت الطالبة منال ترجمةً بلغة الإشارة للشرح الذي قدّمه طلاب أسرة "كمِت تا نفر"، في نموذج تطبيقي للتواصل الجامعي الشامل.

كما تخلّل اليومَ عرضُ فقراتٍ رياضية وترفيهية ومسابقاتٍ تفاعلية بين الطلاب، واختُتمت الفعالية بتوزيع الجوائز مالية على الطلاب من ذوي الإعاقة الفائزين في المسابقات.

وأكَّد الدكتور محمود الجعيدي، أن هذه الفعالية تأتي تأكيدًا على الدور الريادي للجامعة في دعم الطلاب من ذوي الهمم وتنمية وعيهم بتاريخهم الوطني، مشيرًا إلى أن كلية الآداب تحرص على دمجهم في مختلف الأنشطة الثقافية والفكرية لتعزيز الثقة والقدرات الإبداعية لديهم.

كما أشار الدكتور أيمن وهبي، إلى أن مشاركة الطلاب من ذوي الهمم في إعداد وتنفيذ هذه الفعالية تمثل تجسيدًا حقيقيًّا لمفهوم التمكين، وتؤكد إيمان الكلية بقدرتهم على الإسهام الفعّال في الحياة الجامعية والمجتمعية.

وأعربت الدكتورة نانيس البلتاجي عن سعادتها بالتعاون المثمر مع كلية الآداب، مؤكدةً أن هذه الفعاليات تأتي في إطار تنفيذ محاور المبادرة الرئاسية "تمكين"، وترسيخ مفهوم الدمج الإيجابي، وإتاحة فرصٍ حقيقية للتعبير والإبداع أمام الطلاب من ذوي الإعاقة داخل المجتمع الجامعي.

وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة جامعة المنصورة لتعظيم الاستفادة من افتتاح المتحف المصري الكبير، وترسيخًا لقيم الانتماء والوعي بالحضارة المصرية التي كرّمت الإنسان على اختلاف قدراته.

كما تؤكد على رسالة الجامعة الداعمة لقيم الدمج والمساواة والتمكين، وإيمانها العميق بقدرات أبنائها من ذوي الهمم ودورهم في إثراء الحياة الجامعية والحضارية والإنسانية.

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "تمكين"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتمكين الطلاب من ذوي الهمم في الجامعات المصرية، وتحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وإشراف الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب

