عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

18 حجم الخط

على مر التاريخ الإسلامي لمعت أسماء عباقرة في مختلف المجالات مثل: ابن الخطاب، والصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، والبخاري، والشافعي، وابن حنبل، ابن سينا.. ابن رشد.. الكندي.. الفارابي.. الخوارزمي.. الطبري.. أبو حامد الغزالي.. البوصيري.. حتى محمد عبده.. المراغي.. المنفلوطي.. رفاعة الطهطاوي.. طه حسين.. العقاد.. أحمد شوقي.. عبد الحليم محمود.. محمد رفعت.. النقشبندي.. الحصري.. عبد الباسط.. وغيرهم، في العصر الحديث.



لكن هناك أسماء مهمة كان لها بصماتها القوية على العلم والحضارة، ولا يكاد يعرفها أحد.

في هذه الحلقات نتناول سير بعض هؤلاء العباقرة المجهولين.



عبد الرحمن الصنابحي، أسلم وكاد يكون صحابيًّا

عبد الرحمن بن عسيلة بن عسل الصنابحي أبي عبد الله، وهو معدود من كبار التابعين.

والصنابحي قبيلة باليمن، نسب إليها، كَانَ مسلمًا عَلَى عهد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهاجر إِلَيْه، فلما وصل إِلَى الجحفة لقيه الخبر بانتقال رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إلى الرفيق الأعلى، قبله بخمسة أيام، فصلّى خلف أبي بكر.

ولو بكَّر الحضور بأيام فقط، لكان من الصحابة.

روي عنه في "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عاصم النمري القرطبي، أنه فاته رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بخمس ليال. وَكَانَ من الفضلاء.



روى يزيد بْن أَبِي حبيب، عَنْ أَبِي الخير، قَالَ: قلت للصنابحي: هاجرت؟ قَالَ: خرجت من اليمن، فقدمنا الجحفة ضحى، فمر بنا راكب، فقلنا: ما وراءك؟ قَالَ: قبض رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منذ خمس، وقيل: بل توفي قبل وصوله بيومين.

وقيل: وَفد عبد الرحمن الصنابحي إلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقبض وَهُوَ بالحجفة، فَدخل الْمَدِينَة وَقد اسْتخْلف أَبُو بكر فَأَقَامَ بهَا مُدَّة ثمَّ انْتقل إِلَى الشَّام فسكنها.

نزل عبد الرحمن الصنابحي المدينة المنورة، والحجاز، ثم الكوفة، والعراق، واليمن، وبلاد الشام.

أساتذته

كان عبد الرحمن الصنابحي راويا للحديث.. ثقة.. فاضلا.. فقيها.. قليل الحديث.

تتلمذ على أيدي: علي بن أبي طالب.. أبي بكر الصديق.. عمر بن الخطاب.. أبي الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري.. معاذ بن جبل.

روى عَن عبَادَة بن الصَّامِت فِي الْإِيمَان وَالْحُدُود.

وروى عبد الرحمن الصنابحي عَنْ: أَبِي بَكْر، وعمر، وبلال، وعبادة بْن الصامت، وكان فاضلًا.



وحدث عنه، وعن معاذ، وبلال، وعبادة، وشداد بن أوس، وطائفة.وعنه: مرثد اليزني، وعدي بن عدي، وعطاء بن يسار، ومكحول، وأبي عبد الرحمن الحبلي، وعدة.وروى عنه: ربيعة بن يزيد، فسماه عبد الله.

تلاميذه

تتلمذ على يديه: يونس بن ميسرة بن حلبس الجبلاني أبي عبيد.. قيس بن عوف بن عبد الحارث بن عوف بن حشيش الأحمسي.. مرثد بن عبد الله أبي الخير اليزني المصري.

روى عَنهُ عبد الله بن محيرز وَأَبُو الْخَيْر مرْثَد بن عبد الله.



وروى عنه وعن عمر، وعلي، وبلال، وسعد بن عبادة، ومعاذ بن جبل، وجماعة.

كما روى عنه أسلّم مولى عمر، وعطاء بن يسار، وعبد اللَّه بن محيريز، وأبو الخير اليزني، ويونس بن ميسرة، وآخرون.

قالوا عنه

قال ابن سعد عنه إنه ثقة قليل الحديث. وقال العجليّ: تابعي ثقة، ونحوه ابن حبان.

ذَكَرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَاشْتَكَى، فَأَقْبَلَ الصُّنَابِحِيُّ فَقَالَ عُبَادَةُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ كَأَنَّمَا رُقِيَ بِهِ فَوْقَ سَبْعِ سماوات فَعَمِلَ مَا عَمِلَ عَلَى مَا رَأَى فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا.

فَلَمَّا انْتَهَى الصُّنَابِحِيُّ قَالَ عُبَادَةُ: لَئِنْ سُئِلْتُ لأَشْهَدَنَّ لَكَ، وَلَئِنْ شُفِّعْتُ لأَشْفَعَنَّ لَكَ، وَلِئْن قَدِرْتُ لأَنْفَعَنَّكَ.

وفاته

قال ابن يونس: شهد عبد الرحمن الصنابحي فتح مصر.

وقال ابن معين: تأخر إلى زمان عبد الملك. وذكره البخاريّ فيمن مات ما بين السبعين إلى الثمانين.. وقيل: سنة 79 هـ (698م).. والأدق أنه توفي في حدود الثمانين للهجرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.