وزير الآثار يؤكد أهمية السوق البريطاني للسياحة المصرية

أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي أهمية السوق البريطاني باعتباره من أهم الأسواق المصدّرة للسياحة إلى مصر.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في فعاليات بورصة لندن السياحية

وخلال لقائه مع ممثلي اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانية (ABTA) علي هامش فعاليات بورصة لندن السياحية الدولية، أكد وزير السياحة والآثار أن السائح البريطاني يولي اهتمامًا كبيرًا بالتجارب السياحية التي تجمع بين الثقافة والترفيه والأنشطة الشاطئية.

واستعرض وزير السياحة والآثار رؤية واستراتيجية الوزارة التي تركز على إبراز التنوع الفريد للمقصد السياحي المصري، والذي يجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والعلاجية والتراثية في آنٍ واحد، مؤكدًا أن هذا التنوع يجعل من مصر وجهة لا يضاهيها أي مقصد آخر.

وتناول الوزير كذلك الحديث عن المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه مؤخرًا في احتفالية عالمية شهدها العالم أجمع، مشيرًا إلى ما سيضيفه هذا الصرح الثقافي من قيمة استثنائية للمقصد المصري ودوره في جذب المزيد من الزوار خلال المرحلة المقبلة.

من جانبهم أكد مسئولو اتحاد ABTA خلال اللقاء أن مصر أصبحت من الوجهات السياحية التي تقدم قيمة عالية مقابل السعر، وتشهد تحسنًا ملحوظًا في جودة الخدمات السياحية المقدمة، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار الإقامة الفندقية يعكس زيادة الطلب على المقصد المصري.

زيادة الطلب علي مصر من جانب وكلاء السياحة

كما أكدوا أهمية تعزيز تبادل المعلومات عن صناعة السياحة في مصر لضمان توافر المنتجات السياحية المصرية لدى منظمي الرحلات ووكلاء السفر البريطانيين، مشيرين كذلك إلى ضرورة توسيع نطاق تطبيق معايير السياحة الميسرة في الفنادق والمتاحف في مصر لتلبية احتياجات جميع فئات السائحين.

كما تم خلال اللقاء بحث خطط الشركات البريطانية تجاه المقصد السياحي المصري خلال الفترة المقبلة، والاستماع إلى مقترحات ممثلي الاتحاد وآرائهم بشأن تطوير التعاون القائم وتعزيز تواجد مصر على خريطة السياحة البريطانية.

دعم جهود جذب الاستثمارات إلى مصر

وفي سياق متصل، عقد الوزير لقاءً آخر مع إبراهيم أيوب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية للاستثمار السياحي (ITIC)، حيث استعرض الرئيس التنفيذي استعداد المؤسسة لدعم جهود جذب الاستثمارات إلى مصر، وخاصة في قطاع السياحة الذي يمثل أحد أهم مجالات النمو الواعدة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير السياحة والآثار أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرًا إلى المخطط الاستراتيجي العام لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس حتى منطقة سقارة، والتي تشمل منطقة أهرامات الجيزة والمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، لما تحتويه من فرص استثمارية ضخمة في مجالات الإقامة والترفيه والخدمات السياحية.

تعزيز الاستثمارات السياحية في مصر

كما تطرق الوزير إلى منطقة برنيس الواقعة جنوب مدينة مرسى علم، موضحًا أنها منطقة واعدة تشهد مشروعات تنمية واستثمار سياحي كبرى، وتضم مطارًا يسهل الوصول إليها، فضلًا عن إمكانية ربطها بمدن الصعيد والغردقة وشرم الشيخ لوقوعها على ساحل البحر الأحمر، مما يمنحها فرصًا استثمارية وسياحية واعدة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على دراسة فرص التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز الاستثمارات السياحية في مصر وجذب مزيد من الشركاء الدوليين للمساهمة في دعم نمو المقصد المصري.

