الجمعة 07 نوفمبر 2025
محافظات

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي

حادث على الزراعي،
حادث على الزراعي، فيتو
 شهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي نطاق القليوبية، حادث انقلاب ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة.

1729 مناظرة تشخيصية عن بعد خلال أكتوبر في القليوبية

فائز بقرعة الحج من القليوبية: دعوت ربي ثلاثا فاستجاب لي في الرابعة (فيديو)

حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الإسكندرية

 وكانت الأجهزة الأمنية بـ القليوبية تلقت إخطارًا بالحادث، ودفعت هيئة الإسعاف المصرية – فرع القليوبية بعدد من سيارات الإسعاف، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، وتم نقل المصابين لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

وكانت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية شهدت حادث انقلاب سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الملابس أمام مول العابد، ما تسبب في تعطل جزئي للحركة المرورية بالمنطقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والمرور إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بالأوناش لرفع آثار السيارة والبضائع من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، كما تم استدعاء سيارة إسعاف تحسبًا لوجود مصابين.

ووفقًا للمعلومات الأولية، لم يُسفر الحادث عن وقوع خسائر في الارواح، فيما أسفر عن تلفيات بالسيارة وعدد من البضائع نتيجة الانقلاب.

