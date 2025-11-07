الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
18 حجم الخط

الدوري الإسباني، تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني “الليجا” بمواجهة إلتشي ضد ريال سوسييداد فيما تختتم الجولة يوم الأحد المقبل بمواجهة سيلتا فيجو ضد برشلونة.

مواعيد مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني 

 الجمعة 7 نوفمبر 2025

إلتشي ضد ريال سوسييداد - 10 مساءً - ملعب مانويل مارتينيز فاليرو

السبت 8 نوفمبر 2025
جيرونا ضد ديبورتيفو ألافيس - 3 مساءً  - ملعب مونتيليفي
إشبيلية ضد أوساسونا - 5:15 مساءً - ملعب رامون سانشيز بيزخوان
أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي - 7:30 مساءً - ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو
إسبانيول ضد فياريال - 10 مساءً - ملعب RCDE

الأحد 9 نوفمبر 2025
أتلتيك بيلباو ضد ريال أوفييدو - 3 مساءً  - ملعب سان ماميس
رايو فاييكانو ضد ريال مدريد - 5:15 مساءً - ملعب فاييكاس
فالنسيا ضد  ريال بيتيس - 7:30 مساءً - ملعب ميستايا
ريال مايوركا - خيتافي - 7:30 مساءً - ملعب سون مويكس
سيلتا فيجو ضد برشلونة - 10 مساءً - ملعب بالايدوس.

ويتصدر ريال مدريد قمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب الوصافة قبل الجولة الـ 12.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني الليجا سيلتا فيجو ضد برشلونة جيرونا ضد ديبورتيفو ألافيس أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي برشلونة ريال مدريد

مواد متعلقة

ريال بيتيس يهزم أولمبيك ليون بثنائية نظيفة في الدوري الأوروبي

أرقام سلبية لـ برشلونة بعد التعادل أمام كلوب بروج

نجم ريال مدريد: محمد صلاح أسطورة ليفربول وأحتاج للعمل أكثر لإيقافه

بهدف مبابي، ريال مدريد يستعيد صدارة الليجا بعد الفوز على خيتافي

الأكثر قراءة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

محافظ سوهاج يحيل 37 من العاملين بمستشفى دارالسلام للتحقيق

رسائل قوية من السيسي لرؤساء ألمانيا والمجر وهولندا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وقرغيزيا

من فرحة الحفل إلى مأساة الطريق، أضواء الغناء تتحول لظلام الفقد بحادث إسماعيل الليثي (صور)

المتحف الكبير كامل العدد، إقبال تاريخي ووقف الحجز بسبب نفاد التذاكر (فيديو وصور)

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

محافظ القاهرة يتفقد باب النصر والجمالية

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سورية المركزي اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بتحسن العلاقات الاجتماعية

الإفتاء توضح موضع ابتداء الصف خلف الإمام

من خواطر الشعراوي، تأديب الله لـ بني إسرائيل بسبب البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية