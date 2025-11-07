18 حجم الخط

الدوري الإسباني، تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني “الليجا” بمواجهة إلتشي ضد ريال سوسييداد فيما تختتم الجولة يوم الأحد المقبل بمواجهة سيلتا فيجو ضد برشلونة.

مواعيد مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني

الجمعة 7 نوفمبر 2025

إلتشي ضد ريال سوسييداد - 10 مساءً - ملعب مانويل مارتينيز فاليرو

السبت 8 نوفمبر 2025

جيرونا ضد ديبورتيفو ألافيس - 3 مساءً - ملعب مونتيليفي

إشبيلية ضد أوساسونا - 5:15 مساءً - ملعب رامون سانشيز بيزخوان

أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي - 7:30 مساءً - ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو

إسبانيول ضد فياريال - 10 مساءً - ملعب RCDE

الأحد 9 نوفمبر 2025

أتلتيك بيلباو ضد ريال أوفييدو - 3 مساءً - ملعب سان ماميس

رايو فاييكانو ضد ريال مدريد - 5:15 مساءً - ملعب فاييكاس

فالنسيا ضد ريال بيتيس - 7:30 مساءً - ملعب ميستايا

ريال مايوركا - خيتافي - 7:30 مساءً - ملعب سون مويكس

سيلتا فيجو ضد برشلونة - 10 مساءً - ملعب بالايدوس.

ويتصدر ريال مدريد قمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب الوصافة قبل الجولة الـ 12.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.