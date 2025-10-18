الحوثيون: لا علاقة لنا بحادث السفينة إم في فالكون في خليج عدن

قالت جماعة الحوثي اليمنية في بيان صادر عنها اليوم السبت: لا علاقة لنا بحادث السفينة إم في فالكون في خليج عدن.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت أمبري للأمن البحري، أن ناقلة نفط تحمل علم الكاميرون استغاثت بعد وقوع انفجار على متنها على بعد 60 ميلا بحريا جنوب ​اليمن​.

وأضاف طاقم ناقلة النفط أنه يريد ترك السفينة وأن عملية البحث والإنقاذ جارية.

وأعلنت شركة أمبري للأمن البحري عن "تسجيل وقوع حادثة قبالة سواحل أحور التابعة لمحافظة أبين".

أمبري للأمن البحري تسجل حادثة قبالة سواحل أحور في اليمن

وبحسب التقارير الإخبارية، لم تكشف الشركة حتى الآن تفاصيل طبيعة الحادثة، مكتفية بالإشارة إلى أن فريقها المختص يتابع التطورات ويجري تحليل البيانات الأولية الواردة من المنطقة.

ويعتقد بأن الحوثيين استهدفوا سفينة قبال سواحل مديرية أحور.

