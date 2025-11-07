يتقدمهم محمد صلاح، القوائم الكاملة للمرشحين لجوائز الأفضل في إفريقيا 2025

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي اليوم الجمعة، موعد الإعلان عن جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025.

وكشف كاف عبر الحساب الرسمي على "إكس"، أن موعد حفل الإعلان عن الأفضل في إفريقيا، سيكون يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، في الرباط بالمغرب.

وكان كاف قد أعلن عن القوائم المختصرة عن اللاعبين والمدربين والمنتخبات، وكذلك الأندية المرشحين لحصد جائزة الأفضل في القارة الإفريقية، حيث ينافس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، كما يتواجد إمام عاشور مع إبراهيم عادل من مصر للمنافسة على أفضل لاعب داخل القارة.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025 كلا من"

محمد صلاح (مصر – ليفربول)

فيكتور أوسيمين (نيجيريا – جالطة سراي)

أشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان)

دينيس بوانجا (الجابون – لوس أنجلوس إف سي)

فرانك أنجويزا (الكاميرون – نابولي)

فيستون مايويلي (الكونغو الديمقراطية – بيراميدز)

عثمان لملوي (المغرب – الجيش الملكي)

سيرهو جيراسي (غينيا – بوروسيا دورتموند)

إليمان ندياي (السنغال – إيفرتون)

بابي مطر سار (السنغال – توتنهام هوتسبير)

ويُعد محمد صلاح أبرز المرشحين لنيل اللقب، بعدما واصل تألقه مع ليفربول في موسم استثنائي، فيما يسعى كل من حكيمي وأوسيمين لتكرار إنجازات اللاعبين المغاربة والنيجيريين الذين توّجوا بالجائزة سابقًا.

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى

وضمت قائمة المتنافسين على جائزة أفضل حارس مرمى:

المغربي ياسين بونو

المصري أحمد الشناوي

الكاميروني أندريه أونانا

حارس الرأس الأخضر دياز جوزيمار فوسينها

المغربي منير محمدي

النيجيري ستانلي نوابيلي

السنغالي إدوارد ميندي

السنغالي مارك ديوف

الجنوب أفريقي رونوين ويليامز

التونسي أيمن دحمان.

جائزة أفضل لاعب داخل القارة

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة كلا من:

إمام عاشور

إبراهيم عادل

الجزائري إسماعيل بلقاسمي

البوركينابي بلاتي توريه

البوركينابي إيسوفو دايو

الكونغولي فيستون ماييلي

المغربي محمد حريمات

المغربي محمد الشيبي

المغربي أسامة المليوي

التنزاني شوماري كابومبي.

جائزة أفضل مدرب لعام 2025

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لعام 2025 كلا من:

بوبيتسا: مدرب منتخب الرأس الأخضر

حسام حسن: مدرب منتخب مصر

كرونوسلاف يورتشيتش: مدرب بيراميدز

سامي الطرابلسي: مدرب منتخب تونس

روموالد راكونتدراب: مدرب مدغشقر

معين الشعباني: مدرب نهضة بركان المغربي

طارق السكتيوي: مدرب منتخب المغرب الأولمبي

محمد هبي: مدرب منتخب المغرب تحت 20 عاما

وليد الركراكي: مدرب منتخب المغرب الأول

بابي تياو: مدرب منتخب السنغال

أفضل ناد أفريقي لعام 2025

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل ناد لعام 2025 كلا من:

شباب بلوزداد الجزائري

شباب قسنطينة الجزائري

أسيك ميموزا الإيفواري

بيراميدز المصري

نهضة بركان المغربي

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي

ستيلينبوش الجنوب أفريقي

الهلال السوداني

سيمبا التنزاني.

جائزة أفضل منتخب أفريقي 2025

ويتنافس على جائزة أفضل منتخب أفريقي لعام 2025 كلا من:

الجزائر

الرأس الأخضر

مصر

ساحل العاج

غانا

المغرب

المغرب تحت 20 عاما

السنغال

جنوب أفريقيا

تونس.

أفضل لاعب شاب 2025

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب بالقارة كلا من:

البوركينابي أشرف تابسوبا

الإيفاري ألينيو هايدارا

الكونغولي نواه صديقي

المغربي عبد الله وزان

المغربي حسام الصادق

المغربي عثمان معما

النيجيري دانيال بامي

السيراليوني موموه كامارا

الجنوب أفريقي تيلون سميث و

الجنوب أفريقي مبيكيلي مبوكازي.

