جامعة المنصورة تشارك في قمة "QS" الدولية بكوريا الجنوبية

18 حجم الخط

شاركت جامعة المنصورة في فعاليات قمة "كيو إس" للتعليم العالي في آسيا والمحيط الهادئ (QS Higher Ed Summit: Asia Pacific)، التي تُعد من أبرز الفعاليات الأكاديمية على مستوى آسيا والمحيط الهادئ في مجال التعليم العالي والتصنيفات الجامعية الدولية.

جامعة المنصورة تشارك في صياغة مستقبل التعليم العالي

جاء ذلك في إطار حرص الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، على تعزيز الحضور الدولي للجامعة والانفتاح على التجارب التعليمية والبحثية الرائدة عالميًّا.

وقد عُقدت القمة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في مدينة سيول بكوريا الجنوبية، تحت شعار: "تعزيز قدرات الأجيال عبر المهارات والشراكات في آسيا والمحيط الهادئ".

ومثَّل الجامعة في القمة الدكتورة عزة عثمان، عميد كلية العلوم الأسبق ومستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتور محمد جار العلم، مدير مكتب العلاقات الدولية.

تعزيز الحضور الدولي للجامعات المصرية والانفتاح على التجارب العالمية

وشهدت القمة مشاركة فاعلة لعدد من الجامعات المصرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التي تؤكد أهمية تعزيز الحضور الدولي للجامعات المصرية والانفتاح على التجارب العالمية الرائدة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في دعم المكانة الأكاديمية لمصر على الساحة الدولية.

خطة تدويل جامعة المنصورة وسعيها الدائم إلى توطيد علاقات التعاون

وتأتي هذه المشاركة في إطار خطة تدويل جامعة المنصورة وسعيها الدائم إلى توطيد علاقات التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات والمؤسسات الدولية، وتعزيز موقعها في التصنيفات العالمية من خلال تبادل الخبرات وتبنّي أفضل الممارسات في التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن مشاركة جامعة المنصورة في قمة "QS" لآسيا والمحيط الهادئ تمثّل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مكانة الجامعة إقليميًّا ودوليًّا، وتوسيع شبكة شراكاتها الأكاديمية والبحثية.

تعاون مستدام مع الجامعات الرائدة في آسيا والمحيط الهادئ

وأشار إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا ببناء جسور تعاون مستدام مع الجامعات الرائدة في آسيا والمحيط الهادئ، بما يدعم رؤيتها للتحول إلى جامعة ذكية دولية رائدة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

كما أكَّد أن جامعة المنصورة تُعد نموذجًا للجامعة المصرية العريقة المنفتحة على العالم، التي تستثمر مشاركاتها الدولية في دعم منظومة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية على الساحة العالمية.

وقد شهدت القمة جلساتٍ نقاشية وورشَ عمل تناولت موضوعاتٍ محورية تتعلق بالتصنيفات الجامعية الدولية، والتحول الرقمي في التعليم، والابتكار في أساليب التعلم، ودور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في البحث العلمي.

وعلى هامش فعاليات القمة، زار السفير الهندي لدى كوريا الجنوبية جناح جامعة المنصورة المقام ضمن فعاليات القمة، حيث أبدى إعجابه بما عرضته الجامعة من إنجازات أكاديمية وبحثية ومشروعات ابتكارية تعكس تطور منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر.

كما شهد جناح الجامعة إقبالًا واسعًا من ممثلي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المشاركة، إذ استقبل عددًا كبيرًا من الزائرين من مختلف الدول، من بينهم مسؤولو التعليم العالي وممثلو الهيئات البحثية وخبراء التصنيفات الدولية، الذين أبدوا اهتمامًا بما تقدمه الجامعة من برامج أكاديمية مبتكرة ومشروعات بحثية متميزة.

وقد أتاحت هذه الزيارات فرصًا مثمرة للتعريف بجهود الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتحول الرقمي، وبحث آفاق التعاون الأكاديمي والتبادل الطلابي مع المؤسسات الدولية المشاركة في القمة.

المشاركة في قمة "QS" تمثّل منصة مهمة للتعريف بإنجازات الجامعة

وفي هذا السياق، أعربت الدكتورة عزة عثمان عن فخرها بتمثيل جامعة المنصورة في هذا الحدث الدولي المرموق، مؤكدةً أن المشاركة في قمة "QS" تمثّل منصة مهمة للتعريف بإنجازات الجامعة وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع كبرى الجامعات في آسيا والمحيط الهادئ.

وأشارت إلى أن الإقبال الكبير على جناح جامعة المنصورة يعكس المكانة العلمية المتنامية التي تحققها الجامعة على المستوى الدولي.

كما أوضح الدكتور محمد جار العلم أن مشاركة جامعة المنصورة تأتي في إطار استراتيجية واضحة لتعزيز الانفتاح الدولي وبناء شراكات بحثية وتعليمية جديدة، لافتًا إلى أن اللقاءات التي أُجريت خلال القمة أسفرت عن مناقشاتٍ مثمرة مع عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية، بهدف تبادل الخبرات وتطوير البرامج الأكاديمية المشتركة، بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.