عودة بيلينجهام وفودين، قائمة إنجلترا لمواجهتي صربيا وألبانيا بتصفيات المونديال

أعلن توماس توخيل قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي صربيا وألبانيا خلال فترة التوقف الدولية في شهر نوفمبر الجاري، ضمن تصفيات كأس العالم.

وسيلتقي منتخب إنجلترا نظيره الصربي يوم الخميس 13 نوفمبر، ثم يواجه منتخب ألبانيا يوم الأحد 16 نوفمبر، في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان منتخب إنجلترا تأهل بالفعل إلى كأس العالم 2026، الشهر الماضي، ليصبح أول المتأهلين من قارة أوروبا.

وشهدت القائمة عودة جود بيلينجهام لاعب خط وسط ريال مدريد وفيل فودين صانع ألعاب مانشستر سيتي بعد غيابهما الفترة الماضية.

قائمة منتخب إنجلترا لمباراتي صربيا وألبانيا

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا لمباراتي صربيا وألبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون "كريستال بالاس"- جوردان بيكفورد "إيفرتون"- نيك بوب "نيوكاسل يونايتد".

خط الدفاع: دان بيرن "نيوكاسل"- مارك جويهي "كريستال بالاس"- ريس جيمس "تشيلسي"- إزري كوانساه "أستون فيلا"- نيكو أوريلي "مانشستر سيتي"- جاريل كوانساه "بايرليفركوزن"- دجيد سبينس "توتنهام"- جون ستونز "مانشستر سيتي"

خط الوسط: إليوت أندرسون "نوتينجهام فورست"- جود بيلينجهام "ريال مدريد" - جوردان هندرسون "برينتفورد" -ديكلان رايس "آرسنال" - مورجان روجرز "أستون فيلا" -أليكس سكوت "بورنموث"- آدم وارتون "كريستال بالاس"

خط الهجوم: جارود بوين "وست هام" - إيبيريتشي إيزي "آرسنال"- فيل فودين "مانشستر سيتي" -أنتوني جوردون "نيوكاسل" -هاري كين "بايرن ميونخ"- ماركوس راشفورد "برشلونة"- بوكايو ساكا "آرسنال".

إنجلترا بالعلامة الكاملة والشباك النظيفة في تصفيات كأس العالم

وواصل منتخب إنجلترا عروضه القوية في تصفيات كأس العالم 2026، بعدما حقق العلامة الكاملة بـ6 انتصارات متتالية دون أن تهتز شباكه بأي هدف، ليحجز مقعده رسميًا في النهائيات المقبلة.

إنجلترا تتألق تحت قيادة توخيل

وأثبت منتخب "الأسود الثلاثة" بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل تفوقهم المطلق على مستوى القارة الأوروبية، بعدما جمع الفريق 18 نقطة كاملة، مسجلًا أداء دفاعيًا مذهلًا وهجومًا متزنًا يعكس فلسفة المدرب الجديد.

توخيل، الذي تولى قيادة منتخب إنجلترا مطلع العام، أعاد الانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية، مع الحفاظ على الفاعلية الهجومية التي ميزت الفريق في السنوات الأخيرة، ليواصل "الزئير" الإنجليزي طريقه نحو كأس العالم بثقة كبيرة وطموحات مرتفعة.

