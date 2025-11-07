الأنبا إيلاريون يفتتح العام الدراسي الجديد بإكليريكية القديس أثناسيوس الرسولي

18 حجم الخط

افتتح نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة للأقباط الأرثوذكس، ومدير كلية القديس البابا أثناسيوس الرسولي الإكليريكية اللاهوتية بدمنهور، العام الدراسي الجديد وبدء الدراسة بالكلية، وذلك بمقر الكلية بكرمة القديس مارمرقس بدمنهور.

وكرم نيافة الأنبا إيلاريون خلال الافتتاح، أوائل الطلاب بسنوات النقل، وكذلك الإداريين وبعض أعضاء هيئة التدريس المشاركين في اللقاء،

وعقب التكريم ألقى نيافة الأنبا إيلاريون المحاضرة الأولى في مادة اللاهوت الروحي.

ومن الجدير بالذكر أن الافتتاح تزامن مع الاحتفال بعيد نياحة القديس إيلاريون الكبير والذي تتلمذ علي يدي القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أب الرهبان، وأسس الرهبنة في برية فلسطين، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ٢٤ بابة من كل عام، حيث قدمت الكلية التهنئة لنيافته بهذه المناسبة.

الأنبا ميخائيل يدشن مذبح ويرسم شمامسة لكنيسة البابا شنودة الثالث

صلى الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة البابا شنودة الثالث بزرايب ١٥ مايو، بمشاركة كاهن الكنيسة وخورس الشمامسة والخدام والشعب.

وخلال القداس دشن نيافة الأنبا ميخائيل أواني المذبح، ورسم ١١٥ شماسًا في رتبة إبصالتس (مرتل)، ورقى ٧ شمامسة إلى رتبة أغنسطس (قارئ)، وجميعهم من أبناء الكنيسة.

كما ألقى عظة تناول فيها تأملات من إنجيل الأحد الرابع من شهر بابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.