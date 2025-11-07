تعرف على تفاصيل حفل أنغام في الأهرامات

18 حجم الخط

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل ضخم عند سفح الأهرامات يوم الجمعة 1 ديسمبر المقبل، في ليلة موسيقية استثنائية تمزج بين عراقة الحضارة المصرية وسحر الصوت الأصيل.

وتطل أنغام على جمهورها من أمام أعظم معالم التاريخ لتُقدّم باقة من أجمل وأشهر أغانيها التي حفظها الجمهور العربي عن ظهر قلب، وسط أجواء فنية راقية تليق باسمها الكبير وبقيمة الحدث.

ويُشاركها في الحفل المايسترو هاني فرحات الذي يقود الأوركسترا المصاحبة لها، ليُقدّم معها تجربة موسيقية فريدة تجمع بين الإحساس والفخامة.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا ضخمًا من عشّاق أنغام من مصر والوطن العربي، في ليلة يتجدد فيها اللقاء بين الفن الرفيع ومهد التاريخ أمام الأهرامات.

يُذكر أن أنغام كانت قد أحيت مؤخرًا حفلًا ناجحًا في موسم الرياض على مسرح بنش مارك، وسط حضور كامل العدد، وقدمت خلاله رسالة اعتذار لجمهورها بسبب تأثر صوتها بأجواء البرد قائلة:

“معلش اعذروني.. الجو برد وصوتي متأثر”.

كما وجّهت الشكر إلى هيئة الترفيه السعودية على دعمها الكبير للفن والموسيقى، مؤكدة أن "أرقى ما يميز الهيئة أنها تقدر الموسيقى وتمنح الفنانين فرصًا عظيمة للتألق".

