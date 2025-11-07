الجمعة 07 نوفمبر 2025
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري

بيراميدز وسيراميكا
بيراميدز وسيراميكا
ضرب فريقا بيراميدز وسيراميكا موعدًا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر المصري المقامة في أبو ظبي بالإمارات بعد خسارة الأول أمام الزمالك بركلات الترجيح، وخسارة سيراميكا أمام الاهلي بنتيجة 1-2.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في كاس السوبر

ويلتقي فريقا بيراميدز وسيراميكا في الثالثة إلا ربع عصر الأحد  المقبل في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في السوبر المصري.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية.

