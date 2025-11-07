موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري

18 حجم الخط

ضرب فريقا بيراميدز وسيراميكا موعدًا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر المصري المقامة في أبو ظبي بالإمارات بعد خسارة الأول أمام الزمالك بركلات الترجيح، وخسارة سيراميكا أمام الاهلي بنتيجة 1-2.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا في كاس السوبر

ويلتقي فريقا بيراميدز وسيراميكا في الثالثة إلا ربع عصر الأحد المقبل في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في السوبر المصري.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضية.

