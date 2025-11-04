اللواء يحيى العيسوي: حزب مستقبل وطن يشارك في الانتخابات دعمًا للوطن وليس للمنافسة

أكد اللواء يحيى العيسوي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن باللجنة المركزية للحزب، أن الحزب اختار نهج المشاركة لا المغالبة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشددًا على أن الحزب خرج من ضمير الشعب المصري وانحاز دائمًا إلى المواطن البسيط ودعم مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال العيسوي خلال كلمته في أحد لقاءات الحزب بالإسكندرية إن حزب مستقبل وطن يسعى دائمًا إلى خدمة الوطن والمواطن، وليس إلى البحث عن مكاسب سياسية، مؤكدًا أن الحزب يشارك في العملية الانتخابية من منطلق وطني خالص، واضعًا مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.

وأضاف أن الحزب يدعم كلًّا من القائمة الوطنية والمرشحين الفرديين بناءً على معايير دقيقة من الشفافية والكفاءة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لا يستهدف أشخاصًا بعينهم، وإنما يأتي تأكيدًا لدعم مسيرة التنمية والاستقرار الوطني، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وشدد العيسوي على أن المشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها يومي 10 و11 نوفمبر الجاري تعد دعمًا مباشرًا للوطن، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية وإرسال رسالة واضحة للعالم بأن المصريين على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات.

وأكد أن حزب مستقبل وطن يقف خلف مواقف الدولة المصرية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها رفض تهجير أهالي غزة، مشيرًا إلى أن الحزب يؤمن بأهمية دعم الدولة في كافة القضايا القومية.

من جانبه، قال النائب محمد الجارحي، الأمين المساعد للحزب، إن المشهد الانتخابي في الإسكندرية يعكس روحًا وطنية عالية، مؤكدًا أن الحزب قرر الانضمام إلى القائمة الوطنية من أجل المشاركة لا المنافسة، وأن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن المصري ودعم استقرار الدولة.

وأضاف الجارحي أن الانتخابات القادمة تمثل رسالة حب من أجل الوطن، داعيًا المواطنين إلى النزول والمشاركة بحرية للتأكيد على وحدة الصف المصري.

كما أكد النائب حسام الخولي أن حزب مستقبل وطن يعتز بتنظيمه وكوادره التي تمثل قوة حقيقية على الأرض، مشيرًا إلى أن الحزب ينطلق من قاعدة واضحة وهي مصلحة الدولة والمواطن، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتطلب مزيدًا من التكاتف والوعي الوطني.

ولفت الخولي إلى أن قوة الهيكل التنظيمي للحزب تمكنه من الانتشار والتواجد الفعال بين المواطنين، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب اصطفافًا وطنيًا شاملًا وتكاملًا في الأدوار بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وفي ختام كلمته، وجه الخولي تحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على مواقفه الوطنية وجهوده في بناء الدولة المصرية، مشيدًا بالقيادة الحكيمة للحزب برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، وبالعمل الجماعي الذي جعل من مستقبل وطن قوة سياسية حقيقية على أرض الواقع.

