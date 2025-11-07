فريق طبي لمتابعة حالة المطرب إسماعيل الليثي بعد تعرضه لوعكة مفاجئة

18 حجم الخط

علمت فيتو من مصادر مقربة من المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن تشكيل فريق طبي متخصص لمتابعة حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لوعكة مفاجئة خلال الساعات الماضية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

وأكد المصدر أن الفريق الطبي يضم نخبة من الأطباء في الأمراض الباطنية والعناية المركزة، مشيرًا إلى أن الليثي يخضع حاليًا لملاحظة دقيقة داخل غرفة الرعاية المركزة، بعد استقرار حالته بشكل نسبي.

وأضاف المصدر أن تشكيل الفريق الطبي جاء لضمان توفير أعلى درجات الرعاية ومتابعة الحالة على مدار الساعة، لافتًا إلى أن الفنان بدأ يستعيد وعيه تدريجيًا ويتجاوب مع الأطباء.

من جانبهم، قال مقربون من المطرب الشعبي: إن حالته الصحية «تحسّنت عن الساعات الماضية ».

وأعرب عدد من الفنانين والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تمنياتهم بالشفاء العاجل لإسماعيل الليثي، مؤكدين أنه من الأصوات الشعبية الأصيلة التي تركت بصمة مميزة في الساحة الغنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.