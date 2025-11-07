الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فريق طبي لمتابعة حالة المطرب إسماعيل الليثي بعد تعرضه لوعكة مفاجئة

المطرب الشعبي إسماعيل
المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
18 حجم الخط

علمت فيتو من مصادر مقربة من المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن تشكيل فريق طبي متخصص لمتابعة حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لوعكة مفاجئة خلال الساعات الماضية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

وأكد المصدر أن الفريق الطبي يضم نخبة من الأطباء في الأمراض الباطنية والعناية المركزة، مشيرًا إلى أن الليثي يخضع حاليًا لملاحظة دقيقة داخل غرفة الرعاية المركزة، بعد استقرار حالته بشكل نسبي.

وأضاف المصدر أن تشكيل الفريق الطبي جاء لضمان توفير أعلى درجات الرعاية ومتابعة الحالة على مدار الساعة، لافتًا إلى أن الفنان بدأ يستعيد وعيه تدريجيًا ويتجاوب مع الأطباء.

من جانبهم، قال مقربون من المطرب الشعبي: إن حالته الصحية «تحسّنت عن الساعات الماضية ».

وأعرب عدد من الفنانين والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تمنياتهم بالشفاء العاجل لإسماعيل الليثي، مؤكدين أنه من الأصوات الشعبية الأصيلة التي تركت بصمة مميزة في الساحة الغنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل الاجتماعي الساحة الغنائية الرعاية المركزة الحالة الصحي اسماعيل الليثي

مواد متعلقة

وفاة والد الفنان محمد رمضان

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

الأكثر قراءة

النيابة تكشف تفاصيل جديدة في مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان على يد مسجل خطر

انخفاض كبير في البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025

تدهور حالة إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروع وزوجته تنهار داخل المستشفى (فيديو)

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف منها الطماطم والليمون وقفزة في البسلة

محطة بشتيل للسكك الحديدية في أرقام (إنفوجراف)

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي في حادث تصادم أثناء عودته من حفل بأسيوط

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (بث مباشر)

إصابة 54 شخصا في انفجار مسجد بالعاصمة الإندونيسية خلال صلاة الجمعة

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بيع السمك في المنام وعلاقته بالحصول على رزق حلال كثير

دعاء الجمعة الثالثة من جمادى الأولى لزيادة الرزق والبركة في الأولاد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية