الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الأوروبي، روما يتقدم على رينجرز 0/2 في الشوط الأول

روما الإيطالي، فيتو
روما الإيطالي، فيتو
18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة جلاسكو رينجرز الاسكتلندي أمام ضيفه نادي روما الإيطالي، بنتيجة 0/2 لروما، في المباراة المقامة مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

سجل ماتياس سولي هدف فريق روما الأول في شباك رينجرز في الدقيقة 13، وأضاف بيليجريني الهدف الثاني للذئاب في الدقيقة 36.

تشكيل روما أمام رينجرز 

تشكيل رينجرز ضد روما 

تعادل أوتريخت مع بورتو

تعادل فريقا أوتريخت مع بورتو ايجابيا بهدف لكل فريق خلال لقائهما بالجولة الرابعة ببطولة الدوري الأوروبي.

أحرز هدف أوتريخت ميجيل روبريفيز في الدقيقة 48 وتعادل بورتو لاعبه يورخا ساينز في الدقيقة 66.

فوز فرايبورج على نيس

حقق فريق فرايبورج الألماني الفوز علي نظيره نيس الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف،في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل ثلاثية فرايبورج كل من: يوهان مانزامبي في الدقيقة 29 وفينسينزو جريفو في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، ديري شيرهانت في الدقيقة 42.

وجاء هدف نيس الوحيد عن طريق كيفين كارلوس في الدقيقة 25. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جلاسكو رينجرز رينجرز روما الإيطالى روما الدورى الأوروبي

مواد متعلقة

تعادل أوتريخت مع بورتو 1-1 في الدوري الأوروبي

فرايبورج يفوز على نيس بثلاثية في الدوري الأوروبي

ميلان يفوز على روما 0/1 في الدوري الإيطالي

ليلة سقوط روما وإذلال ممثل إسرائيل، نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، روما يتقدم على رينجرز 0/2 في الشوط الأول

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

هل يمكن فتح حساب بالبطاقة الشخصية فقط في بنك مصر؟

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة العجوز في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المعاصي

فضل قراءة سورة يس ليلة الجمعة للميت

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية