الدوري الأوروبي، روما يتقدم على رينجرز 0/2 في الشوط الأول

18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة جلاسكو رينجرز الاسكتلندي أمام ضيفه نادي روما الإيطالي، بنتيجة 0/2 لروما، في المباراة المقامة مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

سجل ماتياس سولي هدف فريق روما الأول في شباك رينجرز في الدقيقة 13، وأضاف بيليجريني الهدف الثاني للذئاب في الدقيقة 36.

تشكيل روما أمام رينجرز

تشكيل رينجرز ضد روما

تعادل أوتريخت مع بورتو

تعادل فريقا أوتريخت مع بورتو ايجابيا بهدف لكل فريق خلال لقائهما بالجولة الرابعة ببطولة الدوري الأوروبي.

أحرز هدف أوتريخت ميجيل روبريفيز في الدقيقة 48 وتعادل بورتو لاعبه يورخا ساينز في الدقيقة 66.

فوز فرايبورج على نيس

حقق فريق فرايبورج الألماني الفوز علي نظيره نيس الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف،في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل ثلاثية فرايبورج كل من: يوهان مانزامبي في الدقيقة 29 وفينسينزو جريفو في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، ديري شيرهانت في الدقيقة 42.

وجاء هدف نيس الوحيد عن طريق كيفين كارلوس في الدقيقة 25.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.