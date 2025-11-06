المعاينة: ماس كهربائي وراء تفحم محتويات شقة بالطابق الأخير في الخليفة

18 حجم الخط

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بعقار مكون من 5 طوابق بـمنطقة الخليفة أن ماسًا كهربائيًّا من إحدى الوصلات وراء نشوب الحريق.

وأشارت إلى أن الحريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الأخير مما أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول شهود عيان للوقوف على ملابسات اندلاع النيران داخل شقة سكنية بحلوان.

إخماد حريق شقة سكنية بالخليفة

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة نجحت فى إخماد حريق شب داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الخليفة، دون وقوع أي إصابات.

وقام رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة آخرى داخل شقة الخليفة.



حريق شقة سكنية بالخليفة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بعقار مكون من 5 طوابق بدائرة قسم شرطة الخليفة، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

