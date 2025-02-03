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ثقافة وفنون

أبناء شاكيرا يساندون والدتهم في حفل جرامي (فيديو)

شاكيرا، فيتو
شاكيرا، فيتو

حرص أبناء المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، ميلان وساشا، على مساندة والدتهما، وذهبا معها لحضور حفل توزيع جوائز الجرامي، وكان أول المهنئين لها بعد فوزها في الحفل.

فاز ألبوم "Las Mujeres Ya No Lloran"، للمغنية العالمية، شاكيرا بجائزة أفضل ألبوم بوب لاتيني في حفل توزيع جوائز الجرامي.

 

شاكيرا للمهاجرين في حفل جرامي: سأقاتل معكم 

استغلت المغنية شاكيرا، لحظة فوزها، بجائزة أفضل ألبوم لاتيني في حفل جرامي، لتتحدث عن قانون دونالد ترامب، لـ معاداة الهجرة، والترحيل الجماعي.

وقالت شاكيرا خلال تواجدها على مسرح جرامي: "أنا أيضًا مهاجرة أتيت إلى هذا البلد حاملة حلمًا.. اللاتينيون، نحن قوة لا يمكن إيقافها.. لن أتعب من القتال معهم ومن أجلهم.. أريد أن أهدي هذه الجائزة إلى جميع إخوتي وأخواتي المهاجرين في هذا البلد…أنتم محبوبون، وتستحقون ذلك، وسأقاتل معكم دائمًا".

شاكيرا للمهاجرين في حفل جرامي: سأقاتل معكم (فيديو)

شاكيرا تفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب لاتيني في حفل جرامي

 

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