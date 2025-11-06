افتتاح معرض زهور مصر ومنتجات الخريف بالقاهرة (صور)

18 حجم الخط

افتتح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض زهور مصر ومنتجات الخريف الذي تم إقامته بالتعاون مع المجتمع المدني، ومعرض منتجات المدارس الفنية الذي أقامته محافظة القاهرة ومديرية التربية والتعليم بحديقة النهر.

ويضم معرض زهور مصر نباتات زينة، وزهور، ومستلزمات الحدائق، وأشجار ومنتجات طبيعية وغذائية وعسل طبيعي،وزيت زيتون ونباتات عطرية وطبية وجميع مستلزمات الحدائق، كما تم تخصيص جزء داخل المعرض للحرف اليدوية، ومنتجات الفخار.

وضم المعرض منتجات عددًا من مدارس التعليم الفنى بالقاهرة من أقسام الملابس والتريكو(الأقسام النسيجية)، وقسم الزخرفة والإعلان(الأقسام الزخرفية)، وقسم تشكيل المعادن والصياغة، وقسم الخرط والتطعيم، وأقسام نجارة الأثاث والحديد المشغول.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالتعليم الفنى باعتباره أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة، ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، وهو ما جعل الدولة المصرية تنتهج استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمي فني غير نمطي يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكي سوق العمل في مختلف التخصصات محليًا وإقليميًا وعالميًا وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وجاهزيتها فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة، فضلًا عن تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بجانب الارتقاء بمهارات القائمين على العملية التعليمية وفقًا للمعايير الدولية.

وأضاف محافظ القاهرة خلال تفقده لمعرض المنتجات الفنية للطلاب إلى أن مستوى منتجاتهم يدعو إلى الفخر، حيث يشهد تطورًا كبيرًا فى كل مرة ويبرز مهارات الطلاب وهيئة التدريس المشرفة على تدريبهم، مشيرًا إلى أنه سيتم تكرار إقامة مثل هذه المعارض لتسويق منتجات الطلاب.

كما أكد محافظ القاهرة على دعم المحافظة لاقامة معارض للحرف اليدوية والأسر المنتجة بالتعاون مع المجتمع المدنى حيث تعد فرصة جيدة لإتاحة فرص عمل وزيادة المبيعات.

رافق محافظ القاهرة خلال الافتتاح د. همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم، واللواء هشام الجمال رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة وعدد من قيادات المحافظة.

