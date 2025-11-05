محافظ القاهرة: لن نسمح بعودة المواقف العشوائية (صور)

18 حجم الخط

ترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حملة مكبرة على السائقين المخالفين، والمواقف العشوائية، فى محيط مواقف رمسيس، وألف مسكن، والسلام، لمنع تحميل الركاب من خارجهم.



رافق محافظ القاهرة خلال الحملة اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومسئولى الإدارة العامة لمرور القاهرة، وشرطة المرافق، وعدد من القيادات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطئ فى محيط المواقف النموذجية الجديدة التي أقامتها الدولة، وقامت الشركة الوطنية للطرق بتنفيذها للقضاء على العشوائية، وإعادة تنظيم الأماكن، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين.

ووجه د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، باستمرار الحملات وتواجد المرور وشرطة المرافق، والأجهزة التنفيذية بالأحياء لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى.

