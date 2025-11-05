الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة: لن نسمح بعودة المواقف العشوائية (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
18 حجم الخط

ترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حملة مكبرة على السائقين المخالفين، والمواقف العشوائية، فى محيط مواقف رمسيس، وألف مسكن، والسلام، لمنع تحميل الركاب من خارجهم.

 

بتخفيضات تصل لـ 50%، محافظ القاهرة يفتتح سوق اليوم الواحد في 15 مايو

تعليمات عاجلة من محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بضرورة التواجد الميداني


رافق محافظ القاهرة خلال الحملة اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية،  وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومسئولى الإدارة العامة لمرور القاهرة، وشرطة المرافق،  وعدد من القيادات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين.

 

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطئ فى محيط المواقف النموذجية الجديدة التي أقامتها الدولة، وقامت الشركة الوطنية للطرق بتنفيذها للقضاء على العشوائية، وإعادة تنظيم الأماكن، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين.

ووجه د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، باستمرار الحملات وتواجد المرور وشرطة المرافق، والأجهزة التنفيذية بالأحياء لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الإدارة العامة لمرور القاهرة المواقف العشوائيه المواقف النموذجية محافظ القاهرة

مواد متعلقة

محافظ القاهرة: تاريخنا لا مثيل له وقادرون على إبهار العالم (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس في المجمع التعليمي بالإسماعيلية

قرينة الرئيس: فخورة بالإبداع المصري في افتتاح المتحف الكبير ودعم شباب المصممين

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

أمريكا تتخطى بوركينا فاسو بهدف في كأس العالم للناشئين

القومي لحقوق الإنسان يحصل على التصنيف الأعلى للمؤسسات الوطنية

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تُقبل صلاة من يقطع رحمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في الحصول على قرض بغرض الزواج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية