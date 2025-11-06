اجتماع موسع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية لبحث استعدادات الشتاء

18 حجم الخط

عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة المهندس سامي يوسف قنديل، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء قطاعات التشغيل والصيانة ومديري عموم التشغيل والصيانة، ورئيس قطاع المشروعات، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم الشتاء.



وخلال الاجتماع، ناقش المهندس سامي يوسف قنديل خطة جاهزية المحطات والشبكات لمواجهة احتمالات سقوط الأمطار، مؤكدًا أهمية المتابعة اليومية والجاهزية الكاملة لكافة المعدات والفرق الميدانية، لضمان سرعة التعامل مع أي طوارئ قد تحدث خلال النوات.



كما استعرض الاجتماع النقاط الساخنة بمختلف مناطق الإسكندرية، وجرى بحث الحلول الفنية والهندسية المناسبة للتعامل معها بشكل جذري ومستدام، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة الصرف وتقليل الآثار الناتجة عن تجمعات مياه الأمطار.



وأكد «قنديل» أن الشركة تعمل وفق خطة متكاملة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة الأرصاد الجوية، مشددًا أن الهدف هو ضمان انسيابية الحركة بالشوارع والحفاظ على سلامة المواطنين خلال موسم الشتاء.

