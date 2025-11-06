الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اجتماع موسع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية لبحث استعدادات الشتاء

الإسكندرية
الإسكندرية
18 حجم الخط

عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة المهندس سامي يوسف قنديل، رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء قطاعات التشغيل والصيانة ومديري عموم التشغيل والصيانة، ورئيس قطاع المشروعات، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم الشتاء.

تخفيض كفالة هانيبال القذافي وإلغاء قرار منعه من مغادرة لبنان

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيسة القومي للمرأة


وخلال الاجتماع، ناقش المهندس سامي يوسف قنديل خطة جاهزية المحطات والشبكات لمواجهة احتمالات سقوط الأمطار، مؤكدًا أهمية المتابعة اليومية والجاهزية الكاملة لكافة المعدات والفرق الميدانية، لضمان سرعة التعامل مع أي طوارئ قد تحدث خلال النوات.


كما استعرض الاجتماع النقاط الساخنة بمختلف مناطق الإسكندرية، وجرى بحث الحلول الفنية والهندسية المناسبة للتعامل معها بشكل جذري ومستدام، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة الصرف وتقليل الآثار الناتجة عن تجمعات مياه الأمطار.


وأكد «قنديل» أن الشركة تعمل وفق خطة متكاملة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة الأرصاد الجوية، مشددًا أن الهدف هو ضمان انسيابية الحركة بالشوارع والحفاظ على سلامة المواطنين خلال موسم الشتاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالاسكندرية الصرف الصحي المهندس سامي يوسف قنديل

مواد متعلقة

تخفيض كفالة هانيبال القذافي وإلغاء قرار منعه من مغادرة لبنان

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيسة القومي للمرأة

أول تعليق من محمد الشناوي بعد تأهل الأهلي لنهائي السوبر المصري

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

أليو ديانج رجل مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

الحماية المدنية تنقذ قرية بالشرقية من كارثة بعد اشتعال سيارة وقود داخل محطة بنزين (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز طلاق زوجتي إذا كانت لا تبادلني نفس المشاعر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، أسعد بن سهل بن حنيف، سماه رسول الله وأطلق عليه كنيته

المزيد
الجريدة الرسمية