خارج الحدود

تخفيض كفالة هانيبال القذافي وإلغاء قرار منعه من مغادرة لبنان

هانيبال القذافي
هانيبال القذافي
أصدر القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، قرارًا قضائيًا يقضي بتخفيض قيمة الكفالة المالية لإطلاق سراح هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
 

وتم تخفيض قيمة الكفالة من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار.
 

وقضى القرار أيضًا برفع قرار منع السفر الصادر بحق هانيبال القذافي سابقًا، ما يتيح له مغادرة لبنان.
 

ويأتي هذا القرار بعد أيام من زيارة وفد ليبي رسمي رفيع المستوى إلى بيروت، في إطار مساعي إنهاء الملفات القضائية المتعلقة بهانيبال القذافي الذي احتُجز في لبنان منذ عام 2015.

