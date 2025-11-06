الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل المستشار عدلي حسين

المستشار عدلي حسين
المستشار عدلي حسين
18 حجم الخط

 استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، المستشار عدلي حسين، رئيس محكمتي استئناف وجنايات القاهرة الأسبق، ومحافظ المنوفية والقليوبية الأسبق.

رئيس مجلس الشيوخ

 

وخلال اللقاء، قدم المستشار عدلي حسين خالص التهاني إلى المستشار عصام فريد بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية، ومؤكدا أن مجلس الشيوخ بما يضمه من كفاءات وخبرات متنوعة سيُثري العملية التشريعية في مصر.

 

 

النائب العام الأسبق

وفي سياق متصل، استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، المستشار نبيل صادق، النائب العام الأسبق، الذي قدّم بدوره التهنئة له بمناسبة توليه رئاسة المجلس، متمنيا  له النجاح في أداء مهامه بما يحقق المصلحة العليا للوطن.

 

