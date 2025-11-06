رئيس مجلس الشيوخ يستقبل المستشار عدلي حسين

18 حجم الخط

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، المستشار عدلي حسين، رئيس محكمتي استئناف وجنايات القاهرة الأسبق، ومحافظ المنوفية والقليوبية الأسبق.

رئيس مجلس الشيوخ

وخلال اللقاء، قدم المستشار عدلي حسين خالص التهاني إلى المستشار عصام فريد بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية، ومؤكدا أن مجلس الشيوخ بما يضمه من كفاءات وخبرات متنوعة سيُثري العملية التشريعية في مصر.

النائب العام الأسبق

وفي سياق متصل، استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، المستشار نبيل صادق، النائب العام الأسبق، الذي قدّم بدوره التهنئة له بمناسبة توليه رئاسة المجلس، متمنيا له النجاح في أداء مهامه بما يحقق المصلحة العليا للوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.