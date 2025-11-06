جمارك مطار الإسكندرية الدولي تحبط محاولة تهريب كميات من الأدوية

18 حجم الخط

تمكن رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي برئاسة جمال طه، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، واللوائح التنفيذية المنظمة لذلك.

إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة طيران “فلاي أديل”

وخلال إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة طيران "فلاي أديل" القادمة من جدة يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025، اشتبه كل من خالد منير وكمال عبد الحافظ رئيسي قسم الفحص بالأشعة، تحت إشراف إسلام قباري مدير الإدارة، في عدد من الحقائب لوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة. كما اشتبهت بسمة كمال رئيس الوردية في عدد من الركاب لوجود كميات من الأدوية بحقائبهم.

وبسؤال الركاب، أفادوا أن الأدوية تخص الراكب م.ص.ع – مصري الجنسية (مشرف الرحلة)، الذي أقر بأن الأدوية تخصه، وأنه قام بتوزيعها على عدد من الركاب. وقد بدا عليه القلق والارتباك، كما أظهرت مراجعة جواز سفره تكرار سفره المتعدد.

وبعرض الأمر على ماهر عبد الغني مدير إدارة الجمرك، تم تشكيل لجنة من ميرنا شريف مأمور الحركة، وأحمد سلمان رئيس قسم الوديعة، تحت إشراف بسمة كمال رئيس الوردية، وبحضور بهاء عزب مأمور الأمن الجمركي، ومحمد الجوهري رئيس قسم مكافحة التهريب، لتفتيش الأمتعة بدقة، إضافة إلى تفتيش الراكب ذاتيًا.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 281 عبوة دواء بشري متنوعة، تقدر قيمتها الجمركية بنحو 744 ألف جنيه، فيما بلغت الرسوم الجمركية المستحقة 40,287 جنيهًا، والتعويضات المقدرة 1,488,000 جنيه.

وقرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 16 لسنة 2025، وتم تحريز المضبوطات وإيداعها بمخزن الوديعة تحت إشراف محمد الدسوقي مدير إدارة الوديعة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموي وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان وأحمد العسقلاني نائبي رئيس المصلحة، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.

