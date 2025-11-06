18 حجم الخط

اتهمت الحكومة الأفغانية في بيان صادر عنها اليوم الخميس، الجيش الباكستاني بإطلاق النار مرة أخرى على معبر سبين بولدك الحدودي

أفغانستان تتهم جارتها باكستان بإطلاق النار على معبر حدودي

وقالت الحكومة الأفغانية في بيانها: قواتنا لم ترد على إطلاق النار احتراما لوفد التفاوض وحرصا على أرواح المدنيين.

وفي وقت سابق كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة لوكالة «رويترز» أن أفغانستان وباكستان اتفقتا على استئناف محادثات السلام الثنائية في مدينة إسطنبول التركية خلال الأسابيع المقبلة وذلك في محاولة جديدة لاحتواء التوتر المتصاعد بين البلدين وإعادة بناء الثقة بعد شهور من التوتر الأمني والاتهامات المتبادلة.

وقالت المصادر إن الاتفاق جرى التوصل إليه بوساطة تركية، وبدعم من عدد من الدول الإسلامية، بعد سلسلة من الاتصالات غير المعلنة بين مسؤولين من الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة.

ومن المقرر أن تعقد الجولة الأولى من المحادثات برعاية الأمم المتحدة وبدعم لوجستي من أنقرة، التي عرضت استضافة الاجتماعات على أراضيها.

ووفقًا للمصادر ذاتها، سيركز جدول الأعمال على ضبط الحدود المشتركة بين البلدين، والتعاون الأمني لمكافحة الإرهاب، وضمان عدم استخدام أراضي أي من الدولتين لشن هجمات ضد الأخرى. كما سيتم بحث ملف اللاجئين الأفغان في باكستان، الذي يعد أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات الثنائية.

سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان عام 2021

وتشهد العلاقات بين كابول وإسلام آباد توترًا متصاعدًا منذ سيطرة حركة «طالبان» على الحكم في أفغانستان عام 2021، إذ تتهم باكستان الحركة بالسماح لعناصر «تحريك طالبان باكستان» باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد قواتها، فيما تنفي كابول تلك الاتهامات وتتهم إسلام آباد بتنفيذ

