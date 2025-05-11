مسلسل Harry Potter سيتكون من 7 أجزاء

Harry Potter ، كشفت عدد من التقارير الصحفية، أن مسلسل "Harry Potter" الجديد، والذي تنتجه شبكة قنوات HBO سيتبع نهجًا وفيًّا للروايات.

وذكرت التقارير الصحفية، أن شبكة قنوات HBO، تخطط أن يُخصص موسم كامل لكل كتاب، ما يعني أن المسلسل سيتكوّن من 7 مواسم.

القائمة النهائية لممثلي الأساتذة في مسلسل هاري بوتر

أعلنت شبكة HBO، القائمة النهائية، للممثلين الذين سيجسدون أدوار الأساتذة في مسلسل هاري بوتر الجديد، والتي جاءت كالتالي:ـ

جون ليثجو بدور دمبلدور

بابا إيسيدو بدور سيفيروس سناب

نيك فروست بدور هاجريد

بول وايتهاوس بدور أرجوس فيلتش

لوك ثالون بدور كويرينوس كويريل

جانيت ماكتير بدور مينيرفا ماكجوناجال.

فيما كشفت الكاتبة "فرانشيسكا جاردينر"، في تصريحات صحفية جديدة، أن 32,000 طفل شاركوا في اختبارات الأداء لأدوار مسلسل Harry Potter.

وأن تم بالفعل اختيار ٣ أطفال من هذا الرقم الضخم، للعب الأدوار الرئيسية لمسلسل Harry Potter، وهم هاري بوتر، ررون ويزلي، وهيرميون غرينجر.

وُوصفت الكاتبة مسلسل Harry Potter، خلال تصريحاتها، بأنه مسلسل إنتاج بريطاني أصيل يعكس أجواء تسعينيات القرن الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل Harry Potter في صيف 2025.

تشانينج دونجي: مسلسل Harry Potter سيكون أكثر عمقا من الأفلام

وشبكة قنوات HBO، صرحت المنتجة الشهيرة، تشانينج دونجي، بأن مسلسل Harry Potter، سيختلف كثيرا عن سلسلة الأفلام.

وقالت دونجي في تصريحات صحفية،:" المسلسل سيكون أكثر عمقًا من الأفلام.. لدينا موظفين رائعين في غرفة الكتابة، وهم يفعلون ما يجب القيام به".

شروط التقدم لتجارب أداء مسلسل HARRY POTTER

وأعلنت شبكة HBO، في بداية عام ٢٠٢٤، عن فتحها رسميا، باب التقديم على تجارب الأداء لمسلسل HARRY POTTER الجديد، للبحث عن ممثلين للعب شخصيات هاري بوتر، وهيرميون جرانجر، ورون ويزلي.

وأوضحت HBO، في بيان فتح تجارب الأداء، أنها تبحث عن أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عام، ويشترط إقامتهم في المملكة المتحدة البريطانية، أو دولة أيرلندا".

وأشارت شبكة HBO، إلى أن تصوير المسلسل، سيكون خلال عام 2025، بعد الانتهاء من اختيار الأبطال، وعقد جلسات العمل، وخطة التصوير.

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