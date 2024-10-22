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ثقافة وفنون

تشانينج دونجي: مسلسل Harry Potter سيكون أكثر عمقا من الأفلام

تشانينج دونجي، فيتو
تشانينج دونجي، فيتو

شبكة قنوات HBO، صرحت المنتجة الشهيرة، تشانينج دونجي، إن مسلسل Harry Potter، سيختلف كثيرا عن سلسلة الأفلام.

وقالت دونجي في تصريحات صحفية،:" المسلسل سيكون أكثر عمقا من الأفلام.. لدينا موظفين رائعين في غرفة الكتابة، وهم يفعلون ما يجب القيام به".

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شروط التقدم لتجارب أداء مسلسل HARRY POTTER

واعلنت شبكة HBO، عن فتحها رسميا، لباب التقديم على تجارب الأداء لمسلسل HARRY POTTER الجديد، للبحث عن ممثلين للعب شخصيات هاري بوتر، وهيرميون جرانجر، ورون ويزلي.

وأوضحت HBO، في بيان فتح تجارب الأداء، أنها تبحث عن أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عام، ويشترط إقامتهم في المملكة المتحدة البريطانية، أو دولة أيرلندا".

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واشارت شبكة HBO، الى أن تصوير المسلسل، سيكون خلال عام 2025، بعد الانتهاء من اختيار الأبطال، وعقد جلسات العمل، وخططة التصوير.

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