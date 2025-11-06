18 حجم الخط

شهد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، واللواء دكتور محمد عبد الوهاب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن شمال سيناء، فعاليات قرعة الحج لهذا العام، والتي أُقيمت بمقر المدينة الشبابية بمدينة العريش، بدعوة كريمة من مدير الأمن.

محافظ شمال سيناء يشهد فعاليات قرعة الحج الخاصة بوزارة الداخلية

وخلال الفعالية، تم إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج الخاصة بوزارة الداخلية وسط أجواء من الترقب والفرح بين المتقدمين.

وقدم المحافظ ومدير الأمن التهنئة للفائزين متمنيين لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، كما عبّرا عن أمنياتهم بالتوفيق لمن لم يحالفه الحظ هذا العام، مؤكدين الدعم المستمر لخدمة المواطنين وتيسير أداء الشعائر الدينية وفقًا للقواعد المنظمة.

محافظ شمال سيناء: نستعد بخطى ثابتة لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل

وفي سياق آخر، أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء أن المحافظة تستعد بخطى ثابتة لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل للارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير خدمات طبية متميزة لأهالي شمال سيناء.

وأوضح المحافظ أن لجنة التأمين الصحي الشامل أنهت مرورها على جميع المنشآت الصحية بالمحافظة، وأعربت عن تقديرها لجهود المحافظة واستعدادها الكامل لدعم دخول جميع المستشفيات وعدد ٤٦ وحدة صحية ضمن المنظومة.

وأضاف أن اللجنة أجرت مسحًا شاملًا للحالة الإنشائية للمؤسسات الصحية واحتياجات الأراضي والسكن، وأنه سيتم عقد اجتماع قريب مع وزير الصحة لتحديد خطة العمل القادمة.

واختتم المحافظ مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بما يليق بأهالي شمال سيناء.

