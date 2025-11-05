18 حجم الخط

زار اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء اليوم الجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بمستشفى العريش العام، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة أوجه الرعاية المقدمة لهم.

محافظ شمال سيناء يزور الجرحى والمرضى الفلسطينيين ويهدي الأطفال الألعاب والهدايا



وخلال الزيارة، قام المحافظ بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال الفلسطينيين لإدخال البهجة على نفوسهم والتخفيف من معاناتهم، مؤكدًا أن مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا تقف دائمًا إلى جانب الأشقاء في فلسطين وتقدم لهم كل أوجه الدعم والرعاية.

محافظ شمال سيناء يلتقي بالصالة المغطاة بأطفال مشروع أبطال الموهبة الحركية

كما التقى اليوم اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، خلال تواجده بالصالة الرياضية المغطاة، بأطفال مشروع أبطال الموهبة الحركية، وهو أحد المشروعات الرياضية الهامة التي أطلقها مؤخرًا السيد وزير الشباب والرياضة.

ويتلخص المشروع في تطبيق أسلوب علمي لاكتساب الأطفال للمهارات الحركية، والتي يتحدد من خلالها – بواسطة المدربين المختصين – اللعبة الرياضية التي تتناسب مع إمكانات الطفل الحركية.

وأدار المحافظ حديثًا مع المدربين والأطفال تحت التدريب وعدد من أولياء الأمور، موجّهًا بأهمية الغرض من المشروع، ومقدّمًا الشكر للسيد مدير الشباب والرياضة وجميع معاونيه على جهودهم في تنفيذ المشروع ورعاية الأطفال الموهوبين رياضيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.