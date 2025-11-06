ثريا وعزة شقيقتان، جمعتهما قرعة الحج بالقليوبية في رحلة واحدة (فيديو)

18 حجم الخط

في مشهد إنساني مؤثر من مشاهد قرعة الحج بالقليوبية، لم تتمالك الشقيقتان عزة وثريا محمد حلمي من مدينة بنها دموعهما بعد إعلان اسميهما ضمن الفائزين بقرعة الحج، بالرغم من أنهما لم تتقدما معا إلا أن إرادة الله جمعتهما في رحلة واحدة إلى بيت الله الحرام.

وقالت عزة وهي تبكي إن فرحتها لا توصف وإنها لم تتخيل أن تكتب لها الرحلة في هذا العام، بينما أضافت شقيقتها ثريا أن الله جمع بينهما في هذه الرحلة المباركة دون تخطيط مسبق وأنها تعتبر ذلك كرامة من الله.

ثريا وعزة شقيقتان صحبة في الحج مشاهد من قرعه الحج بالقليوبية

وشهدت محافظة القليوبية أجواء مفعمة بالمشاعر خلال إعلان نتيجة قرعة الحج لهذا العام حيث امتزجت الدموع بالزغاريد والفرحة بين الأهالي الذين انتظروا لحظة إعلان أسمائهم بفارغ الصبر بعد سنوات من المحاولات والدعاء

وفي مشهد مؤثر داخل قاعة القرعة بمدينة بنها لم يتمالك إسلام عيد من قرية بطا نفسه حين سمع اسمه ضمن الفائزين بالقرعة، فسجد لله شاكرا وهو يبكي بحرارة وسط تصفيق الحاضرين الذين تأثروا بالمشهد وشاركوه الفرحة

وقال إسلام عيد وهو يبكي إن الحج كان حلم حياته منذ ثلاث سنوات، وأنه دعا الله كثيرا في كل مرة لم يوفق فيها في القرعة، واضاف إنه تقدم ثلاث مرات متتالية ولم يكن اسمه بين الفائزين لكن هذه المرة الرابعة كانت بإرادة الله فاستجاب له بعد طول انتظار مؤكدا انه سيعتبر هذه الرحلة بداية جديدة في حياته

وتحولت القاعة الى لحظة روحانية امتزج فيها الدعاء والتكبير بالبكاء والفرحة فيما علت الزغاريد من السيدات اللاتي عبرن عن سعادتهن الغامرة

وتوالت مشاهد الفرحة داخل القاعة بين من سجد شكرا لله ومن رفع يديه بالدعاء ومن بكى فرحا فكان المشهد لوحة انسانية مليئة بالخشوع والامتنان.

واجرت مديرية أمن القليوبية، اليوم الخميس، قرعة الحج التابعة لوزارة الداخلية، لعام 2026 م، 1447 هجريا، حيث أقيمت قرعة حج بالقليوبية، فى نادى الشرطة بمدينة بنها، بحضور اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وقيادات مديرية الأمن والأهالى والمتقدمين، حيث استقبل الأهالى النتائج بالزغاريد والدموع، لاختيارهم لأداء المناسك وزيارة بيت الله.

وكشفت الفعاليات، أن المتقدمين بلغ عددهم 3954 لاختيار 1219 شخصا فى محافظة القليوبية لأداء المناسك، بينهم 12 تزكية من كبار السن، واختيار 1207 شخصا بالقرعة و610 احتياطي القرعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.