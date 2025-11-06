مسلسل لينك الحلقة 19، شائعة تقدم بكر للزواج من أسما تشعل الأحداث

18 حجم الخط

شهدت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل "لينك" العديد من التطورات المثيرة، بدأت بتهديد شهاب لـ سلمى (لينا صوفيا) فى منزلها، مهددًا بفضحها على السوشيال ميديا إذا لم تسكت عن تصرفاته، مؤكدًا أنه يحتفظ بنسخ إضافية من الصور حتى بعد حصول سلمى لهاتفه، وفى بث مباشر على الإنترنت، كشف شهاب عن وجود علاقة حميمية بينه وبين سلمى، من أجل تشويه صورتها ما أثار الذعر لدى الفتاة.

يفكر سعد في الارتباط بـ أسما (رانيا يوسف) ويخبر صديقه بكر (بنيته)، إلا أن بكر يعنفه على هذا التصرف باعتباره متزوجًا، ليشتد النقاش بينهما. في الوقت نفسه، تكتشف يسرية (ميمي جمال) محاولات حفيدها لتشويه صورة الخادمة بسنت (زينب العبد)، متهمة إياها بسرقة الذهب بعد أن شاهدتها تفتش في دولاب جدتها، فتقرر طرد بسنت من المنزل.

يبدأ إياد مهامه الجديدة كمدير للشركة، ويقدّم عدة أفكار لتطوير العمل وتحسين العلاقة مع الموظفين، معزّزًا دوره الفعّال في الإدارة. كما يشارك عائلته خبر الترقية ويدعوهم لتناول الغداء احتفالًا بالمناسبة، بينما يتعرض زياد لفصل شهر من الكلية بسبب أحداث سابقة.

تلجأ أسما إلى الهاكرز اليسا لفتح هاتف شهاب، الذي كان يبتز ابنتها بالصور، ويتمكّن الفريق من استرجاع الصور لاستخدامها في إقامة دعوى قضائية ضده بمساعدة المحامي سعد، وفجأة، يصل أسامة والد سلمى إلى منزل أسما بعد أن علم بما حدث مع شهاب، ليكتشف أن سعد يعطيه ورقة دعوى طلاق بعد أن ترك زوجته 14 سنة. كما يفاجئ الجميع بإبلاغه سلمى أن بكر طلب يد أسما للزواج، ما يثير صدمة كبيرة لدى سعد وأسما.

يتوجه سعد إلى بكر ويعاتبه على رغبته في الزواج من أسما، فينفى بكر معرفته بالأمر، ويبرر موقفه بأنه فقد زوجته ويريد امرأة تعتني ببيته، بينما سعد لديه منزله وزوجته. يتوقف النقاش عند طريق مسدود، ثم يتضح أن قصة طلب بكر الزواج من أسما كانت مجرد اختبار لبسنت لمعرفة من ينقل الأخبار إلى أسامة زوج أسما.

ويُعرض مسلسل لينك من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC في تمام الساعة 7 مساءً، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب سيد رجب ورانيا يوسف، منهم محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، كريم العمري، أحمد صيام، ميمي جمال، لينا صوفيا، علاء زينهم، زينب العبد، مينا أبو الدهب، تامر فرج، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبد الرازق، سما مغربى، ومن تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

