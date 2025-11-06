قتيل و3 جرحى في غارات إسرائيلية على مدينة صور اللبنانية

18 حجم الخط

أعلنت مصادر رسمية لبنانية عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف مدينة صور جنوبي البلاد، في تصعيد جديد على جبهة الجنوب التي تشهد توترًا متزايدًا منذ أسابيع.

غارات إسرائيلية على صور اللبنانية

وأفادت المعلومات الأولية أن الغارات تركزت على مناطق زراعية يُعتقد أنها تحتوي على بنى تحتية تابعة لمجموعات مسلحة، فيما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى مواقع القصف.

انفجارات قوية وسمعت في أحياء عدة

من جانبه، لم يصدر تعليق رسمي من الجيش اللبناني حتى الآن، بينما أفاد شهود عيان بأن الانفجارات كانت قوية وسمعت في أحياء عدة داخل المدينة.

