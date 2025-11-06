الخميس 06 نوفمبر 2025
جامعة الجلالة تطلق البرنامج الدولي "التغير المناخي وندرة الغذاء والمياه وتأثيرها على الهجرة"

أعلنت جامعة الجلالة عن إطلاق البرنامج الدولي بعنوان "التغير المناخي، ندرة الغذاء، ندرة المياه وتأثيرها على الهجرة"، والذي ينظمه برنامج التكنولوجيا الحيوية بالجامعة بالتعاون مع المعهد الوطني الإيطالي للصحة والهجرة والفقر (NIHMP)، وتحت رعاية السفارة الإيطالية بالقاهرة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار مشروع شامل أطلقه المعهد الوطني الإيطالي تحت عنوان "التغير المناخي والصحة: نموذج من أجل مستقبل مستدام لمصر"، والذي يهدف إلى بناء القدرات وتطوير برامج تدريبية متخصصة حول تأثيرات التغير المناخي على الصحة والهجرة، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر هشاشة والمهاجرين البيئيين.

ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومجموعة البحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، بما يعزز الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويشارك في البرنامج نخبة من الخبراء والأكاديميين الدوليين من إيطاليا، مصر، والولايات المتحدة، من بينهم: الدكتورة ماريا جوزيبينا ليتشي، مديرة المعهد الوطني الإيطالي للصحة والهجرة والفقر (NIHMP)، الدكتور دومينيكو دي مارتينيس، الملحق العلمي بالسفارة الإيطالية في القاهرة، البروفيسور جويل جوردون، جامعة أركنساس – الولايات المتحدة، البروفيسور لورا غيرتشو، المعهد الوطني الإيطالي للصحة والهجرة والفقر (NIHMP).

ومن الجانب المصري يشارك كل من: الدكتور محمود رشدي، مدير معهد بحوث التغيرات المناخية، الدكتور محمد يوسف، رئيس قسم الجيولوجيا بمركز بحوث الصحراء، الدكتور عبد القوي خليفة، أستاذ الهندسة المدنية بكلية الهندسة – جامعة عين شمس، وزير المرافق الأسبق ومحافظ القاهرة الأسبق، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي سابقًا، والدكتورة نرمين عاشور، مديرة وحدة الاستدامة والتحول الأخضر بهيئة الرعاية الصحية – وزارة الصحة والسكان.

حيث قدّم البرنامج على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2025، في مقر الجامعة بمدينة الجلالة، سلسلة من الجلسات العلمية والمحاضرات التفاعلية التي تتناول قضايا ندرة المياه، الأمن الغذائي، والهجرة المناخية، إضافة إلى دراسات تطبيقية حول الاستشعار عن بُعد، الزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية، بمشاركة طلاب الجامعة والباحثين الشباب.

جامعة الجلالة التغير المناخي المعهد الوطني الإيطالي للصحة والهجرة السفارة الإيطالية بالقاهرة منظمة الصحة العالمية المنظمة الدولية للهجرة جامعة أركنساس معهد بحوث التغيرات المناخية مركز بحوث الصحراء جامعة عين شمس وزارة الصحة

