جامعة الجلالة تطلق البرنامج الدولي "التغير المناخي وندرة الغذاء والمياه وتأثيرها على الهجرة"

18 حجم الخط

أعلنت جامعة الجلالة عن إطلاق البرنامج الدولي بعنوان "التغير المناخي، ندرة الغذاء، ندرة المياه وتأثيرها على الهجرة"، والذي ينظمه برنامج التكنولوجيا الحيوية بالجامعة بالتعاون مع المعهد الوطني الإيطالي للصحة والهجرة والفقر (NIHMP)، وتحت رعاية السفارة الإيطالية بالقاهرة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار مشروع شامل أطلقه المعهد الوطني الإيطالي تحت عنوان "التغير المناخي والصحة: نموذج من أجل مستقبل مستدام لمصر"، والذي يهدف إلى بناء القدرات وتطوير برامج تدريبية متخصصة حول تأثيرات التغير المناخي على الصحة والهجرة، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر هشاشة والمهاجرين البيئيين.

ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومجموعة البحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، بما يعزز الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويشارك في البرنامج نخبة من الخبراء والأكاديميين الدوليين من إيطاليا، مصر، والولايات المتحدة، من بينهم: الدكتورة ماريا جوزيبينا ليتشي، مديرة المعهد الوطني الإيطالي للصحة والهجرة والفقر (NIHMP)، الدكتور دومينيكو دي مارتينيس، الملحق العلمي بالسفارة الإيطالية في القاهرة، البروفيسور جويل جوردون، جامعة أركنساس – الولايات المتحدة، البروفيسور لورا غيرتشو، المعهد الوطني الإيطالي للصحة والهجرة والفقر (NIHMP).

ومن الجانب المصري يشارك كل من: الدكتور محمود رشدي، مدير معهد بحوث التغيرات المناخية، الدكتور محمد يوسف، رئيس قسم الجيولوجيا بمركز بحوث الصحراء، الدكتور عبد القوي خليفة، أستاذ الهندسة المدنية بكلية الهندسة – جامعة عين شمس، وزير المرافق الأسبق ومحافظ القاهرة الأسبق، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي سابقًا، والدكتورة نرمين عاشور، مديرة وحدة الاستدامة والتحول الأخضر بهيئة الرعاية الصحية – وزارة الصحة والسكان.

حيث قدّم البرنامج على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2025، في مقر الجامعة بمدينة الجلالة، سلسلة من الجلسات العلمية والمحاضرات التفاعلية التي تتناول قضايا ندرة المياه، الأمن الغذائي، والهجرة المناخية، إضافة إلى دراسات تطبيقية حول الاستشعار عن بُعد، الزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية، بمشاركة طلاب الجامعة والباحثين الشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.