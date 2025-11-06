بمشاركة 700 طالب، تعليم ورياضة بورسعيد ينظمان مسابقة " لمحات من الهند"

18 حجم الخط

شهد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، ومحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة، اليوم الخميس، فعاليات المسابقة الفنية الوزارية " لمحات من الهند "، التي تُنظم برعاية مكتب مستشار التربية الفنية بالتعاون مع سفارة جمهورية الهند بالقاهرة، وذلك تحت رعاية اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.

أقيمت فعاليات المسابقة بمركز شباب استاد بورسعيد الرياضي، بحضور عصام عبد المنجي أحمد مدير إدارة العلاقات الثقافية بسفارة جمهورية الهند بالقاهرة، والحسينى راغب مدير عام التعليم العام وهيام البنهاوى مدير إدارة التوجيه الفنى، ورائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، حيث أن المسابقة تحت إشراف توجيه التربية الفنية ببورسعيد تحت قيادة عبير سليم موجه عام التربية الفنية.

وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من تعليم بورسعيد، حيث قدم ٧٠٠ طالبًا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية " الابتدائية والإعدادية والثانوية " بالإضافة إلى مدارس التربية الخاصة وعدد من الطلاب أصحاب الهمم، أعمالًا فنية عبّرت عن المزج بين الحضارتين المصرية والهندية.

واستخدم الطلاب في تنفيذ أعمالهم الفنية خامات متنوعة شملت الأكريليك والفحم والحبر الأسود والألوان الخشبية، وذلك على مدار ساعتين ونصف من الإبداع والتعبير الفني.

وشهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا منذ الساعات الأولى لافتتاحها، في مشهد يعكس اهتمام الطلاب بالفنون وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

لمحات من الهند جسرا مهما يربط الثقافة المصرية بالهند

وأكّدا الغرباوي وعبد العزيز أن إقامة مثل هذه المسابقات الفنية يُعد جسرًا مهمًا للتقريب بين الشعوب وتعزيز التبادل الثقافي بين مصر والهند، مشيرين إلى أن الفنون لغة عالمية تفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب للتعبير الراقي والتعرّف على حضارات مختلفة.

وأوضح مدير المديرية أن تعليم بورسعيد يولي اهتمامًا خاصًّا برعاية المواهب الطلابية ودعم قدراتهم الإبداعية، لكونها عنصرًا أساسيًا في بناء شخصية متوازنة وقادرة على الإسهام في تنمية المجتمع، موجّهًا الشكر للقائمين على تنظيم المسابقة ومتمنيًا للطلاب مزيدًا من التميز والتفوق.

ومن المقرر أن تُجرى عملية التحكيم واختيار الأعمال الفائزة خلال الأيام المقبلة بمقر سفارة جمهورية الهند بالقاهرة، على أن تُعلن أسماء الفائزين وقيمة الجوائز قريبًا.

