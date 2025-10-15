مصرع 20 راكبا في حريق مروع داخل حافلة في الهند (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا حتفهم مساء الثلاثاء، بعدما اشتعلت النيران داخل حافلة ركاب يُعتقد أن ماسًا كهربائيًّا كان وراء اندلاعها، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في ولاية راجاستان شمال الهند.



وقال النائب المحلي عن الحزب الحاكم، ماهانت براتاب بوري، لوكالة "أسوشيتد برس" إن الحافلة، التي كانت تقل ما بين 35 و50 راكبًا، كانت تستعد للانطلاق في رحلتها بين مدينتي جايسالمر وجودبور عندما بدأ الدخان يتصاعد من مؤخرتها.

وأضاف: "لم يحصل الركاب على وقت للنزول من الحافلة، إذ انتشرت النيران بسرعة مذهلة".

Shocking and Horrifying



Massive fire accident in Jaisalmer: A moving AC bus caught fire, more than 15 passengers died a painful death by burning alive... #JaisalmerBusFire #Jaisalmer #Rajasthan #FireAccident pic.twitter.com/w41n3z4eJK — TIger NS (@TIgerNS3) October 14, 2025



وأوضح بوري أن فرق الإنقاذ انتشلت 19 جثة من داخل الحافلة، بينما توفي شخص آخر متأثرًا بحروقه في الطريق إلى المستشفى.

كما أُصيب نحو 15 راكبًا بجروح خطيرة نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الماس الكهربائي وقع بعد نحو خمس دقائق فقط من مغادرة الحافلة مدينة جايسالمر، ما أدى إلى اشتعال الجزء الخلفي منها.

وتمكّن السائق من توقيف الحافلة قرب محطة عسكرية، غير أن النيران كانت أسرع من جهود الإنقاذ، لتلتهم المركبة في لحظات.

ويعمل المسؤولون في ولاية راجاستان على التحقيق في أسباب الحريق واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الكوارث التي تودي سنويًا بحياة عشرات الركاب على الطرق الهندية.



