كراقصة باليه، ثمانينية تنفذ أعلى "قفزة بانجي" في الهند في قمة الرشاقة (فيديو)

أذهلت امرأة تبلغ من العمر 82 عامًا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أكملت أعلى قفزة بانجي في الهند، تحديدًا في منطقة شيفبوري بريشيكيش.

وانتشر مقطع فيديو للقفزة بسرعة كبيرة على موقع “انستجرام”، حيث تجاوز عدد مشاهداته 20 مليون مشاهدة مع عشرات الآلاف من التعليقات.

ونشر الفيديو حساب @globesomeindia مع التعليق: "82 عامًا من القفز بالحبال. أعلى مكان للقفز بالحبال في الهند، شيفبوري، ريشيكيش".



ويُظهر الفيديو المرأة وهي ترقص بحماس وثقة قبل القفز، ثم تنطلق من المنصة دون أي تردد، ما أثار إعجاب المتفرجين ورواد الإنترنت على حد سواء.

وعبرت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي عن دهشة الجمهور وإعجابه بشجاعتها وعزيمتها، معتبرين أن قفزتها دليل حي على أن العمر مجرد رقم.



وعلق أحد المستخدمين قائلًا: "على الرغم من أنها لم تنظر إلى الكاميرا، إلا أنها كانت في عالمها الخاص، والاستمتاع هو ما يجب أن نبحث عنه".

وأضاف آخر: "دعها تطير. انظر كيف تُحرّك ذراعيها برشاقة... كراقصة باليه في الجو".



