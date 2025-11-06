مكالمة بين حسين لبيب وهشام نصر للاطمئنان على جاهزية الزمالك لمواجهة بيراميدز

18 حجم الخط

أجرى حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، اتصالًا هاتفيًا بالمهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، وذلك للاطمئنان على كافة ترتيبات البعثة قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها اليوم في الساعة 7:30 مساءً بنصف نهائي كأس السوبر المصري.

وخلال الاتصال، أكد لبيب دعمه الكامل للاعبين والجهاز الفني، مطالبًا بضرورة التركيز والقتال من أجل الفوز.

كما استعرض مع هشام نصر آخر استعدادات الفريق والأجواء داخل المعسكر، وسط حالة من الحماس والرغبة في تحقيق نتيجة إيجابية.

