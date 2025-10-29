جمارك الدخيلة تضبط محاولة تهريب كمية مبيدات حشرية محظور استيرادها

تمكن رجال الجمارك بالإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال الشهاوي، من ضبط محاولة تهريب كمية من المبيدات الحشرية المحظورة وغير المصرح بتداولها أو استيرادها إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من لجنة المبيدات والحشرات الزراعية، طبقا لقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١، وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

ضبط محاولة تهريب كمية من المبيدات الحشرية المحظور استيرادها دون موافقة

وجاء الضبط بناء علي مذكرة معلومات مقدمة من الإدارة العامة للتحليل والاستهداف بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بوجود أصناف مخالفة داخل مشمول البيان الجمركي رقم 197156 لسنة 2025 باسم شركة أ.ن للاستيراد والتصدير والصنف الوارد بالمستندات المدرجة هو (Calcium Actate) أسيتات كالسيوم منشأ الصين.

وتم تشكيل لجنة للمعاينة الجمركية بالإدارة العامة للحركة والإدارة العامة لمكافحة التهريب بجمارك الدخيلة وإدارة المركز اللوجيستي بالدخيلة برئاسة محمد شحاتة مدير عام الحركة، وعضوية محمد عويضة مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالدخيلة، وأشرف محسن جاب الله مأمور التعريفة، وأحمد صبري الطويل مأمور الحركة، ومحمود يعقوب عضو مكافحة التهرب الجمركي، فتبين عدم صحة ما ورد بالمستندات، حيث أن الصنف الوارد مخالف للاستيكر الملصق على البضاعة، ويخضع للبند الجمركي 3824990090 فئة وارد 2% + 14% قيمة مضافة.

وبالتحليل في المعمل المركزي وردت النتيجة بأن الصنف عبارة عن مبيدات حشرية غير مسموح باستيرادها وتداولها إلا بعد التسجيل والحصول على موافقة مسبقة من لجنة المبيدات والحشرات الزراعية، وبالتالي فقد تم وضع علامات كاذبة على البضاعة.

وبلغت فروق الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات 16 مليون و727 ألفا و393 جنيها.

قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان، وأحمد العسقلاني نائبي رئيس المصلحة، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

