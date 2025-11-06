توروب يجهز مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا الليلة

الخميس 06 نوفمبر 2025
قالت مصادر داخل بعثة الأهلي في الإمارات: إن الدنماركي ييس توروب مدرب الفريق يدرس الدفع بمحمد عبد الله أساسيا في تشكيل الأهلي اليوم أمام سيراميكا في مركز الجناح الأيمن. 

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لفيتو: محمد عبد الله حصل على اهتمام كبير من توروب في التدريب الأخير يقترب بشدة من تشكيل الأهلي الأساسي أمام سيراميكا. 

ويستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وتنص لائحة البطولة على أنه حال انتهاء مباراة اليوم بين الفريقين بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة لحسم الفريق الفائز. 

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، فيما تأهل سيراميكا كليوباترا إلى المسابقة بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة المصرية.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري والقنوات الناقلة 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر نقلها عبر قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

الأهلي الدنماركي ييس توروب محمد عبد الله

الجريدة الرسمية