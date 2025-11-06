العليا للحج: تخصيص غالبية التأشيرات السياحية للمستويات الاقتصادية والبرية

18 حجم الخط

أكدت سامية سامي ساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه جرى تخصيص النسبة الأكبر من تأشيرات الحج السياحي للموسم الجاري لمستويات الاقتصادي والبري.

تأشيرات الحج السياحي

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية وفي ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة مراعاة مختلف شرائح المجتمع وتعزيز فرص حصول المواطنين على تأشيرات الحج السياحي.

وأوضحت رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه تم تخصيص 17060 تأشيرة للمستوى الاقتصادي، و5700 تأشيرة للمستوى البري، كما تم تخصيص 5000 تأشيرة لمستوى الخمس نجوم، بالإضافة الى 2740 تأشيرة لمستوى الخمس نجوم – أبراج كدانة.

مستوى الحج 5 نجوم كدان

وأشارت إلى برنامج الخمس نجوم – أبراج كِدانة الذي تم استحداثه لأول مرة هذا العام، حيث يُمكن لحاج السياحة من خلاله الإقامة داخل أبراج بدلًا من المخيّمات بمشعر منى، مع توفير حزمة مزايا فندقية متكاملة. كما تعد منطقة أبراج كدانة من أقرب المناطق إلى المشاعر المقدّسة بما يرقى بتجربة الحاج ويُحقّق التوازن المنشود بين رفاهية الخدمة وكفاءة التنظيم.

