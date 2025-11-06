للمرة الثانية خلال أسبوع، إطلاق سراح مهاجر مدان فى بريطانيا عن طريق الخطأ

18 حجم الخط

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إنه تم إطلاق سراح مهاجر في بريطانيا، مدانا بجرائم جنسية، وكان من المفترض ترحيله قبل خمس سنوات، عن طريق الخطأ، في واقعة هي الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة.

لص متسلسل مدان بجرائم جنسية

وذكرت الصحيفة أنه تم إطلاق سراح إبراهيم قدور شريف – جزائري الجنسية ويبلغ من العمر 24 عامًا – عن طريق الخطأ من سجن واندسورث جنوب غرب لندن، يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وأطلقت شرطة لندن حملة مطاردة بحثًا عن شريف المدان بجرائم جنسية ويُعتبر لصًا متسلسلًا.

وأعربت الشرطة عن إحباطها من تقدمه عليهم بستة أيام، ولم تعرف بإطلاق سراحه إلا يوم الثلاثاء.

شرطة مقاطعة ساري شنت حملة مطاردة ثانية

وذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية البريطانية كانت قد أقرت قبل خمس سنوات أن شريف مقيم غير قانوني وتجاوز مدة إقامته، وكان من المفترض أن يتم ترحيله من المملكة المتحدة.

وأمس، شنت شرطة مقاطعة ساري حملة مطاردة ثانية بعد أن أطلق سجن واندسورث سراح سجين آخر، يدعى ويليام سميث، ويبلغ من العمر 35 عامًا، عن طريق الخطأ يوم الاثنين.

وتم إطلاق سراحه عن طريق الخطأ في نفس اليوم الذي ظهر فيه عبر رابط فيديو من السجن ليتم الحكم عليه بالسجن 45 شهرًا على خلفية اتهامه في عدة جرائم تتعلق بالاحتيال.

ضغوط على وزير العدل البريطاني

وذكرت الصحيفة أن الواقعتين تزيدان الضغوط على وزير العدل ديفيد لامي، بعد أقل من أسبوعين من إصداره أوامر بإجراء أشد عمليات التدقيق على الإطلاق بشأن إطلاق سراح السجناء من السجون.

جاء هذا بعد إطلاق سراح خاطئ لمهاجر مدان بجرائم جنسية يدعى هادوش كباتو من سجن تشيلمسفورد، في حين كان من المفترض نقله لترحيله.

وواجه لامي أسئلة حول ما إذا كان قد ضلّل النواب بعد أن رفض خمس مرات الإجابة على أسئلة حزب المحافظين في مجلس العموم حول ما إذا كان مهاجر آخر قد أُطلق سراحه عن طريق الخطأ من السجن.

وكان لامي قد أُطلع في الليلة السابقة على إطلاق سراح شريف، لكن مصادر حكومية قالت إنه سيكون من غير المسؤول أن يؤكد ذلك في مجلس العموم بينما لا تزال التفاصيل تتكشف.

