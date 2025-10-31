الجنيه الإسترليني يواجه أسوأ أداء منذ 5 أشهر بسبب الأزمات المالية في بريطانيا

يتجه الجنيه الإسترليني نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له أمام الدولار منذ يوليو الماضي، كما هبط إلى أدنى مستوى له أمام اليورو منذ عامين ونصف، في مؤشر على تزايد مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل المالية العامة في المملكة المتحدة.

تراجع الاسترليني أمام الدولار

وانخفضت العملة البريطانية بنسبة 2.3% خلال أكتوبر، مسجلة أكبر تراجع شهري منذ يوليو، كما تراجعت في تعاملات الجمعة بنسبة 0.11% إلى 1.3136 دولار، لتقترب من أدنى مستوى لها منذ أبريل.

ميزانية حاسمة وضغوط سياسية

وفي سياق متصل، تستعد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز لتقديم ميزانيتها في نهاية نوفمبر، وسط هامش مناورة محدود للحفاظ على استقرار المالية العامة، وتصاعد التوقعات بأن تضطر إلى التراجع عن بعض وعودها الانتخابية ورفع بعض الضرائب، خاصة بعد التحذيرات من أن التقديرات الرسمية قد تكشف عن وضع اقتصادي أضعف مما كان متوقعا.

توقعات متضاربة لأسعار الفائدة

وفي سوق السندات، شهدت "الجيلت" البريطانية ارتفاعًا ملحوظًا هذا الشهر، مدعومة بتوقعات المستثمرين بحدوث تخفيض أسرع لأسعار الفائدة من بنك إنجلترا، حيث يقدر المتعاملون في الأسواق المالية احتمالا بنسبة 45% لخفض الفائدة ربع نقطة خلال الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل، مقارنة باحتمال شبه معدوم قبل أسابيع قليلة.

تحذيرات من تقلبات حادة

وحذر كريس بوشامب، استراتيجي في شركة IG، من أن قرار الأسبوع المقبل غير مؤكد بشكل كبير، ما يجعله أحد أكثر اجتماعات بنك إنجلترا تأثيرا في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى إمكانية صعود الجنيه في حال خيب البنك توقعات التيسير النقدي، لكنه حذر في الوقت نفسه من خطر هبوط حاد إذا أشار إلى تيسير أكثر حدة في المستقبل.

توقعات خفض الفائدة في انجلترا

وعدلت مجموعة جولدمان ساكس توقعاتها لبنك إنجلترا، متوقعة حاليا خفضا للفائدة بعد أن كانت تتوقع عدم تغييرها سابقا، حيث يرى المحللون أن الميزانية الحاسمة لراشيل ريفز، قد تخلق صدمة انكماشية قوية للاقتصاد.

