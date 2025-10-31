الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الجنيه الإسترليني يواجه أسوأ أداء منذ 5 أشهر بسبب الأزمات المالية في بريطانيا

الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني

يتجه الجنيه الإسترليني نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له أمام الدولار منذ يوليو الماضي، كما هبط إلى أدنى مستوى له أمام اليورو منذ عامين ونصف، في مؤشر على تزايد مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل المالية العامة في المملكة المتحدة.

تراجع الاسترليني أمام الدولار 

وانخفضت العملة البريطانية بنسبة 2.3% خلال أكتوبر، مسجلة أكبر تراجع شهري منذ يوليو، كما تراجعت في تعاملات الجمعة بنسبة 0.11% إلى 1.3136 دولار، لتقترب من أدنى مستوى لها منذ أبريل.

ميزانية حاسمة وضغوط سياسية

وفي سياق متصل، تستعد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز لتقديم ميزانيتها في نهاية نوفمبر، وسط هامش مناورة محدود للحفاظ على استقرار المالية العامة، وتصاعد التوقعات بأن تضطر إلى التراجع عن بعض وعودها الانتخابية ورفع بعض الضرائب، خاصة بعد التحذيرات من أن التقديرات الرسمية قد تكشف عن وضع اقتصادي أضعف مما كان متوقعا.

توقعات متضاربة لأسعار الفائدة

وفي سوق السندات، شهدت "الجيلت" البريطانية ارتفاعًا ملحوظًا هذا الشهر، مدعومة بتوقعات المستثمرين بحدوث تخفيض أسرع لأسعار الفائدة من بنك إنجلترا، حيث يقدر المتعاملون في الأسواق المالية احتمالا بنسبة 45% لخفض الفائدة ربع نقطة خلال الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل، مقارنة باحتمال شبه معدوم قبل أسابيع قليلة.

تحذيرات من تقلبات حادة

وحذر كريس بوشامب، استراتيجي في شركة IG، من أن قرار الأسبوع المقبل غير مؤكد بشكل كبير، ما يجعله أحد أكثر اجتماعات بنك إنجلترا تأثيرا في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى إمكانية صعود الجنيه في حال خيب البنك توقعات التيسير النقدي، لكنه حذر في الوقت نفسه من خطر هبوط حاد إذا أشار إلى تيسير أكثر حدة في المستقبل.

رهانات على ضعف الجنيه الإسترليني وسط مخاطر الموازنة البريطانية

بنك إنجلترا المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 4%

توقعات خفض الفائدة في انجلترا 

وعدلت مجموعة جولدمان ساكس توقعاتها لبنك إنجلترا، متوقعة حاليا خفضا للفائدة بعد أن كانت تتوقع عدم تغييرها سابقا، حيث يرى المحللون أن الميزانية الحاسمة لراشيل ريفز، قد تخلق صدمة انكماشية قوية للاقتصاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجنيه الاسترلينى الدولار وزيرة المالية البريطانية الاسترليني أمام الدولار سوق السندات أسعار الفائدة بنك إنجلترا

مواد متعلقة

رهانات على ضعف الجنيه الإسترليني وسط مخاطر الموازنة البريطانية

قرارات حاسمة لـ 3 مصارف مركزية اليوم، والأنظار تتجه نحو بنك إنجلترا

الأكثر قراءة

احتفالا بالمتحف الكبير، هل نشر صور الأشخاص بملابس الفراعنة حرام؟ عالم أزهري يجيب

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمّر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

هل يجوز إلزام الناس برأي فقهي واحد عند الخلاف بين العلماء؟ رد قوي من المفتي السابق (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، معن بن عدي هادم وحارق مسجد الضرار

ممدوح الششتاوي يكتب: المتحف الكبير خطوة لوضع مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية بالعالم

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

اجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مستقبل فيريرا قبل السوبر وهذا الاتجاه الأقرب

رابط مباشر لمشاهدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على تيك توك

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بالمتحف الكبير، هل نشر صور الأشخاص بملابس الفراعنة حرام؟ عالم أزهري يجيب

هل يجوز إلزام الناس برأي فقهي واحد عند الخلاف بين العلماء؟ رد قوي من المفتي السابق (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، معن بن عدي هادم وحارق مسجد الضرار

المزيد
الجريدة الرسمية