تعرف على عقوبة خرق الصمت الانتخابي في قانون الحقوق السياسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، اليوم الخميس، انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، وبدء فترة الصمت الانتخابي الذى تحظر فيه الدعاية.  

وتبدأ عملية اقتراع المصريين بالخارج يومي الجمعة والسبت القادمين، ويتبعه تصويت المصريين بالداخل يومى الاثنين والثلاثاء القادمين.

عقوبة خرق الصمت الانتخابي 

ونصت المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية. 

وتحدد فترة الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق على موعد الاقتراع، مع حظر ممارسة أي نشاط دعائي خارج هذا الإطار الزمني بأي وسيلة كانت.

وشدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على تجريم أي محاولات لتوجيه أصوات الناخبين أو التأثير عليهم بوسائل الضغط أو الإغراء المالي وفقا لهذا القانون.

وبحسب المادة (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

الجريدة الرسمية