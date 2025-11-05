"الوطنية للانتخابات" توضح طريقة تصويت ذوي الإعاقة البصرية في انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الضوابط والإجراءات التي تُتبع داخل اللجان الفرعية خلال عملية التصويت، لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وتيسير المشاركة أمام جميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

أوضحت الهيئة أنه في حالة طلب أحد الناخبين المساعدة في التصويت، يُسمح فقط للناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذين لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم بأنفسهم، بطلب المساعدة من رئيس اللجنة الفرعية وحده للإدلاء بأصواتهم.

كما شددت الهيئة على التيسيرات المقدمة للناخبين ذوي الإعاقة البصرية، حيث يتم تمكينهم من قراءة بطاقة إرشادات الإدلاء بالصوت المحررة بطريقة "برايل" والمُسلمة إلى رئيس اللجنة، والمثبت بها العبارات التالية:

سلم بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة.

اختر العدد المطلوب انتخابه عن طريق الاستعانة برئيس اللجنة لإثبات ذلك في بطاقة الاقتراع.

ثم يقوم الناخب برد البطاقة إلى رئيس اللجنة بعد قراءتها.

موعد انتخابات مجلس النواب 2025

وتنطلق انتخابات مجلس النواب في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

