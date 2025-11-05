عناوين اللجان الفرعية وأماكن الفرز قبل انطلاق انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مقار وأرقام اللجان الفرعية والفرز في انتخابات مجلس النواب والمقرر إجراؤها بالمرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة، وهي:

الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، داخل مصر يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر 2025.

وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة داخل مصر يومي الأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 ديسمبر 2025.

وبالمرحلة الثانية في دوائر (13) محافظة هي:

القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، داخل مصر يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر 2025.

وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب الانتخاب تجرى الإعادة يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر 2025.

وفيما يلي الكشوف المرفقة بعناوين اللجان الفرعية:

