الإحصاء: 1.1% انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال أغسطس الماضي

أكدت البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أغسطس 2025، الصادرة عن الجـهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 126.24 خلال شهر أغسطس 2025 (أولـي) مقابل 127.60 خلال شهر يوليو 2025 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 1.1٪.



الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا:



• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة الملابس الجاهزة 278.35 خــــــلال شـــهــــر أغسطس 2025 مــقــــارنـــة بشـهــر يوليو 2025 حيــث بلــــغ 258.40 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 7.72٪ وذلك لزيادة العرض والطلب.



• بلغ الرقم القياسي للطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 157.92 خلال شهر أغسطس 2025 مقارنة بشهر يوليو 2025 حيث بلغ 146.36 بنسبة ارتفاع قدرها 7.90 % وذلك طبقا لحالة السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:



• بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة المنتجات الغذائية 124.63 خـــلال شهــــر أغسطس 2025 مقــارنـة بشــهر يوليو 2025 حــيــث بــلـــغ 126.55 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 1.52٪ وذلك لانتهاء الموسم الزراعي لبعض المحاصيل.

• بلـغ الــرقم القيـاسي لصناعـة الجـلد ومنتـجاته 48.53 خــــلال شهــر أغسطس 2025 مقــارنة بشــهــر يوليو 2025 حيــث بلــــغ 52.83 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 8.14 ٪ وذلك لارتفاع المخزون.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012 /2013) وذلك منذ يناير 2020.

