الخارجية تصدر بيانا عاجلا بشأن اعتماد انتخاب خالد العناني مديرا لليونسكو

18 حجم الخط

أصدرت وزارة الخارجية والهجرة بيانا يفيد باعتماد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) انتخاب الدكتور خالد العناني مديرا عاما جديدا لليونسكو، وذلك خلال الانتخابات التي عُقدت اليوم الخميس بمدينة سمرقند في أوزبكستان.

أول مصري وعربي وثاني إفريقي يتولى مدير عام منظمة اليونسكو

وجاء في بيان الخارجية الذي صدر اليوم الخميس: يتولى الدكتور خالد العناني منصب مدير عام منظمة اليونسكو في إنجاز تاريخي، كأول مصري وعربي وثاني أفريقي يتولى هذا المنصب الرفيع، في خطوة تعكس المكانة المرموقة والثقل الدولي للسياسة الخارجية المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مرحلة دقيقة يشهدها الإقليم والعالم.

وأضاف البيان: تم اعتماد انتخاب الدكتور العناني بتأييد ١٧٢ دولة من أصل ١٧٥ دولة عضو في المؤتمر العام، في دلالة واضحة على الثقة الكبيرة التي يحظى بها على المستوى الدولي، وعلى ما يتمتع به من كفاءة ورؤية شاملة لعمل المنظمة ومستقبلها.

انتهاء حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو بعد أكثر من ٣٠ شهرا

واختتم بيان الخارجية: “بهذه المناسبة مع انتهاء حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو بعد أكثر من ٣٠ شهرا من العمل الدؤوب والجهد المكثف والمتواصل، يتقدم د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأحر التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري والشعوب العربية والأفريقية، على هذا الفوز المستحق الذي يعد إنجازا جديدا يضاف إلى سجل مصر الحافل بالنجاحات على الساحة الدولية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.